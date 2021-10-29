Malatya'da uyuşturucu tacirlerine darbe

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Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. A.D. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda, 6 kilo 510 gram esrar, 1,18 gram metamfetamin, 2,10 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 6 adet yeşil reçeteye tabi hap,1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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