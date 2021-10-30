Deprem sonrası Doğanyol yeniden inşa edildi İlçenin yüzde 95’i yenilendi Yapılan villa tipi deprem konutları yılsonunda teslim ediliyor

Sivrice depremi ile evlerin büyük bölümünün hasar gördüğü Malatya’nın Doğanyol ilçesi, aradan geçen süreç içerisinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile depremin hemen ardından başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin yüzde 95’i yenilendi.

20 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisini gösterdiği ilçelerin başında yer alan Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 4 vatandaş hayatını kaybetmişti. Evlerin büyük hasar gördüğü ilçeye bir gün sonra gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlayan çalışmalarla, hasarlı evler kısa sürede yıkıldı. Bakanlar ve milletvekillerinin de sık sık ziyaret ettiği ilçede TOKİ tarafından başlatılan konut çalışmaları da hızla ilerleyerek bitme aşamasına geldi. İlçedeki evlerin neredeyse tamamı yıkılarak yerlerine 2 katlı dubleks villa tip evler inşa edildi. Yatay mimarinin baz alındığı konut yapımlarında, ilçe genelinde 450 konut, 130 iş yeri, 80 ahır ve 3 cami inşa edildi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından adeta küllerinden yeniden doğan Doğanyol’da, konutların yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi beklenirken, Belediye Başkanı Hakan Bay, çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı’na bilgiler verdi.

Kırsal mahallelerde altları ahır olan evlerinde yapımlarının bitme aşamasına geldiğini aktaran Bay, 2 vatandaşın hayatını kaybettiği Gökçe Mahallesinin de tamamen yenilendiğini söyledi. Konutlarla birlikte ilçenin alt ve üst yapısının da yenilendiğini ifade eden Bay, ilçenin girişindeki karayolunun da yenilendiğini belirtti.

İlçe merkezine büyük bir merkez camiinin de inşa edileceğini söyleyen Başkan Bay, “Bahsettiğimiz bu yatırımlar Allah’a hamdolsun çok kısa bir sürede gerçekleşti. Bir ilçenin çehresi tamamen değişti. Bu hususta kıymetli Cumhurbaşkanımız depremin hemen ardından ilçemize teşrif ettiler. Ve yine depremden 4 saat sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilçemize geldiler. Bir ilçe tamamen değişti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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