Rektör Kızılay: "Türkiye gücüne güç katarak ilerliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay: "Türkiye gücüne güç katarak ilerliyor"

İHA

Rektör Kızılay: "Türkiye gücüne güç katarak ilerliyor"

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’nin gücüne güç katarak ilerlediğine dikkat çekerek, “Gelecekte dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olacak. Şimdi gücümüze güç katarak gidiyoruz” dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet’in Kuruluşuna Giden Süreç” adlı konferans düzenlendi.
Konferansa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı ile başlayan konferansta konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhuriyetin önemine temas ederek, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Büyük bir milletin köklü, onurlu, necip bir milletin evladı olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Binlerce yıllık tarihe sahip 16 büyük devlet kurmuş, imparatorluklar kurmuş bir milletin evlatlarıyız. 600 yıl dünyada hükmetmiş Osmanlı imparatorluğu, ne yazık ki 19.yüzyılda artık zayıflamış, duraklama arkasından gerilemiştir. Büyük dünyaya hükmeden imparatorluk artık yavaş yavaş dağılma aşamasına gelmiştir. 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı büyük imparatorluğumuz olan Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu getirdi. Fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde cumhuriyet kuruldu. Lider olmazsa bir topluluk, bir millet hiçbir şey yapamaz. Ama bir lider mutlaka bir milleti her dönemden çıkartır ve zorlukları aşarak yoluna devam eder” ifadelerini kullandı.
Rektör Kızılay, “Bu millet her daim ayakta kalacaktır. Gençlerimiz, çocuklarımız o ruhla geliyor. Gelecekte dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olacak. Şimdi gücümüze güç katarak gidiyoruz. 100 yıl önceki makûs tarihimizi yenerek kurduk. Daha sonra 100 yıl boyunca da her yıl yüzde 45 arası gibi ortalama büyüme ile geldik. 1923’den 2023’e kadar Türkiye 100 kat büyüdü. Bu devlet planlama teşkilatının rakamlarından söylediğim bir rakam. Bu her ülkenin başarabileceği bir başarı değil. Ama bize yetebilecek bir başarı da değil. Biz bu başarıyı sağlayanlara minnet duyuyoruz. Ama yeterli bulmuyoruz. Daha çok büyümek, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek temel hedefimiz. Ülkemizin, milletimizin bu yolda gelişme yolunda devraldığı bayrağı her dönem daha ileriye götüreceğine inanıyorum” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Kılıç da, “Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı aslında tarihi bir gelişmenin doğal bir sonucudur. Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı’nın kanun yönlerinde doğmuştur. Milli mücadelenin 1919 Mayıs’ını başlangıç olarak görürsek o tarihten itibaren, o kanlı günlerde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 29 Ekim 1923’te alınan karar yürürlükte olan rejimin adını koymak ve anayasanın ruhunu açıklamaktan ibaretti. Egemenliğinin kayıtsız şartsız millete ait ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletin tek ve gerçek bir mesele olduğunun kabulünden ve saltanatın kaldırılmasından sonraki yönetim biçimi geniş anlamıyla aslında cumhuriyetten başka bir şey değildi. Cumhuriyetin var olma sürecine baktığımızda ise milli mücadelenin başladığı ilk günlere gitmek gerekir. Milli mücadele döneminde milli egemenlik ilkesine bağlı kalınarak toplanan bölgesel ve ulusal nitelikteki kongreler tamamen halkın temsilcilerinden oluşmaktaydı. 1919 yılı Türkiye’de kongreler yılıdır. Birçok kongrenin yerel kongrenin ve daha sonra ulusal kongrenin yapıldığını görüyoruz. Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde gerçekleştirilen kongrelerin almış olduğu kararların tamamında milli iradeyi hâkim kılma ilkesinin kabul edildiği görülmektedir. Bu ilke milli mücadelenin meşruiyet temeline oluşturduğu gibi kurulan yönetimin demokratik niteliğini de işaret etmektedir” diye konuştu.
Kılıç, Cumhuriyetin ilanından önceki ve sonraki süreçlerde halkçılık kavramını açıklayarak Cumhuriyetin önemini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da yeni fidancılar sitesi hazır
YEREL HABERLER Malatya’da yeni fidancılar sitesi hazır
Deprem sonrası Doğanyol yeniden inşa edildi İlçenin yüzde 95’i yenilendi Yapılan villa tipi deprem konutları yılsonunda teslim ediliyor
YEREL HABERLER Deprem sonrası Doğanyol yeniden inşa edildi İlçenin ...
Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı
YEREL HABERLER Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ...
Malatya'da uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu tacirlerine darbe
Minikler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazete çıkardı
YEREL HABERLER Minikler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren ...
jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği
YEREL HABERLER jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği
Malatya'da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Malatya'da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Asker selamı veren canlı heykel rekor denemesine başladı
YEREL HABERLER Asker selamı veren canlı heykel rekor denemesine ...
Bakan Yardımcısı Tunç, Malatyalı muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Tunç, Malatyalı muhtarlarla buluştu
Malatya Barosu’ndan Şebnem Şirin cinayeti açıklaması
YEREL HABERLER Malatya Barosu’ndan Şebnem Şirin cinayeti açıklaması
Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar şoku
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar şoku
Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktüler
YEREL HABERLER Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktüler
Malatya'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Sadık Çiftpınar, 10 gün sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Sadık Çiftpınar, 10 gün sahalardan uzak kalacak
Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı Çınar: “Gençlerimizin başarısı ve azmi bizi gururlandırıyor”
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri ...
Malatya´da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü; 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya´da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü; 4 kişi ...
Bulduğu altın tuğrayı sahibine teslim etti Maaşının 2-3 katı değerindeki altın tuğrayı bulduktan sonra sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu altın tuğrayı sahibine teslim etti Maaşının ...
Fendoğlu’ndan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan 29 Ekim mesajı
Malatya'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Bakan Soylu’dan Malatya'ya teşekkür
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Malatya'ya teşekkür
Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama
Kuyumcular 31 Aralık'a kadar yetki belgesi alacak
YEREL HABERLER Kuyumcular 31 Aralık'a kadar yetki belgesi alacak
13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu geçti Arzu Yanardağ'dan "Türk Sinema Sektöründe Kadın Oyuncu Olmak" söyleşisi Oyuncu Arzu Yanardağ’dan şiddet tepkisi Arzu Yanardağ: "Sansür uygulaması taraftarı değilim"
YEREL HABERLER 13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu ...
Malatya'da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.