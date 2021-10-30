Parlakpınar, “ GETAT, modern tıbbı inkar etmeyen destek tedavidir”

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı sertifikalı, akupunktur, hipnoz ve proloterapi kursu düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kemal Şener, Malatya Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Ali Beytur, akademisyen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, 2017’den beri geleneksel tıp yöntemiyle ilgili uygulama ve eğitim vermeye devam ettiklerini belirterek, “ 2014 yılında resmi gazetede GETAT Uygulamaları Yönetmeliği tanımlandıktan sonra bununla ilgili eğitim standartları yayınlandı. Biz de eğitimlerimizi tamamlayarak 2017 yılında merkezimizi açtık. Şuan için merkezimizde 9 alanda uygulama iznimiz 9 alanda da eğitim verme yetkimiz bulunmaktadır. 2017 yılından beri uygulamalarımıza ve eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

“ Geleneksel tıp eğitimini almış doğru kişilerle yapılmalı”

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, modern tıbbı inkar etmeyen bir destek tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Parlakpınar, “ Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, modern tıbbı inkar etmeyen ve alternatif tıp bakış açısına sahip olmayan bir destek tedavisidir. Yönetmelikte de tamamlayıcı tıp olarak geçmektedir. Biz üniversite olduğumuz için bir taraftan uygulamaları yapıp bu hizmeti sunuyoruz bir taraftan da merdiven altından bunu kurtarıyoruz. Bunun eğitimini doğru ellerde doğru kişilere vermek, bu işin ARGE çalışmasını yapmak. Proje üretmek, patent üretmek, sağlık turizmi ve şifa merkezi konseptli bir alanımız üzerinde çalışıyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcıları şu anki yönetmelikte tıp hekimleri ve diş hekimleri olarak tanımlanmıştır. Bu hekimlerin ilgili eğitimleri alıp sertifikalı olması gerekmektedir. Hekim dışında bu uygulamaları yapmamaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, geleneksel tıbbın işin eğitimini almış, doktor ve diş hekimleri tarafından yapıldığını vurgulayarak, “ GETAT’a sahip çıkan önemli bir üniversiteyiz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yönettiği büyük bir pazar var. Bu pazardan doğru insanların hem bu pazarı yönetmesi hem de bu alana sahip çıkmasını çok önemsiyorum. Doğru insanlar tıp doktorları ve diş hekimleri bunlar tıbbın her alanında güçlü birikime sahip zorlu eğitimleri almış insanlar sahip çıkarsa daha doğru mecrada muhakkak yürüyecek. Aldığınız modern tıp eğitimi birikimlerinizle, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta alacağınız sertifikalarla ikisini birleştirerek yolu yürümeniz en doğru yaklaşım olacak” diye konuştu.

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