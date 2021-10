On binlerin katılımıyla Kernek Meydanı vatandaşın hizmetine sunuldu Türkülere konu olan Kernek yeniden Malatya’lıların hizmetinde

Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan Kernek Meydanı yapılan düzenlemelerin ardından gerçekleştirilen açılış töreniyle yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Malatya Protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen açılış törenine on binlerce Malatyalı katıldı. Havai Fişek gösterisinin ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları sonrasında açılış kurdelesi kesilerek Kernek Meydanının açılışı gerçekleştirildi.



“Kernek meydanı Malatya tarihinde önemli bir yere sahip”

Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Türkülere konu olan Kernek Meydanını yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “ Türkülere konu olan, Malatya, Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin. Anam anam kernekli misin. Kerneğe gelmeye yeminli misin. Kernek meydanı, kernekte akan suyumuzun hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kernek Meydanı açılışımızın Cumhuriyet Bayramımızın 98.yıldönümüne nasip olması bizim için ayrı bir mutluluktur. Cumhuriyet bizden irfanı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister. Bizlerin, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetin üzerine çıkarmamız lazım. Dün bu topraklarda atalarımız medeniyet destanları yazdılar. Yine dün bu topraklarda atalarımız kahramanlık destanları yazdılar. Atalarımız dün bu topraklarda ilim irfan destanları yazdılar. Medeniyet destanları yazdıkları UNESCO tarafından da tescil edildi. Biz Malatya’yı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diyoruz. UNESCO Temmuz ayında toplandığında Anadolu insanlık medeniyetinin başladığı yerdir” dedi.

Gürkan, “Battalgaziler, Hüseyingaziler, Hasangaziler 1071 yılından dört yüz yıl önce Anadolu’nun fethini başlattılar. İşte Anadolu’yu Anayurt yapan o kahramanlar kahramanlık destanı yazdılar. Yine Anadolu’yu irşad eden Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler de ilim irfan destanı yazdılar. Dün atalarımız kahramanlık, ilim irfan ve medeniyet destanları yazarken bizlerde şehrül emin olarak memleketimizde hizmet destanları yazacağız. Biz, Malatya Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak diyoruz. Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacak dediğimizde de sanki hevesle söylenen bir ifadeymiş gibi şaşırıyorlar. Asla böyle değil. Biz buna adımızın Selahattin olduğu gibi inanarak söylüyoruz. Bugün Malatya Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediyedir. Hizmet destanları yazılıyor. 12 bin 313 km2 alanın her tarafı şantiyedir. İşte bunlardan biri de Kernek Meydanıdır. Biz atalarımızın mirasına sahip çıkarken nasıl ki atalarımız medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanları yazdıysa bizde bu dönemde hizmet destanları yazmakla mükellefiz ve buna mecburuz. Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum. Kernek Meydanının da Malatya’mıza, Kerneklilere, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



“Malatya denilince akla Kernek gelir”

Malatya denince akla Kernek Meydanının geldiğini belirten MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Malatya denilince akla gelen üç önemli yerden biri olan Kernek Meydanının yeniden düzenlenmesi ve halkımıza sunulmasının heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümünde önemli bir günde bizlere bu mutluluğu yaşattığı için Sayın Selahattin Gürkan Başkanıma ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Malatya’mızın gelişmesi ve kalkınması açısından Selahattin Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur. Bizde kendilerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.



“Kernek meydanımız hayırlı olsun”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Malatya’nın her noktasında çalışmalarının devam ettiğini belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “ Cumhuriyet Bayramımızın mutluluğunu yıllardır özlemle beklediğimiz Kernek Meydanının açılışıyla taçlandırıyoruz. İki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Kernek Meydanımız hayırlı uğurlu olsun. Başta emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sadece Kernek Meydanının düzenlenmesi değil şu anda Malatya’mızın tüm kırsal mahalleleri dâhil çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz alt ve üst yapı yatırımlarıyla hemşerilerimize hizmet götürüyor. İnşallah bu hizmetleri devamını da hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.



“Bu mekânlar şehrin ortak dilidir”

Bu mekânların şehrin ortak dili olduğunu belirten MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “ Önemli iki günü bir arada kutluyoruz. Kernek Meydanının açılışının Cumhuriyet Bayramımıza gelmesi çok anlamlı olmuş. Çocukluğumuzun geçtiği, hatıralarımızın olduğu, Hıdırellez bayramlarının kutlandığı Kernek Meydanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehirleri canlı tutan, mana katan, tarihi ve kültürel dokusunu ruhumuza işleyen, hafızamıza kazıyan sembol mekânları olan, mahalleleri olan, anıtları olan mekânlar vardır. Bu mekânlar kentin ortak dilidir. Çünkü orda yaşayan herkes o mekânlarda aynı dili konuşur. İşte bu yüzden Malatya’daki her şeyin bizler için bir anlamı ve karşılığı vardır. Bizi Malatya’ya bağlanan ve sevdiren de bu mekân ve yapılardır. Kernek Meydanının ve Malatya’nın korunması önemlidir. Bugün aslına uygun olarak revize edilen, geçmişi hatırlatan, Kernek Meydanı düzenlemesini yapan, geçmişten bizlere miras kalan ve yıkılmaya yüz tutmuş mekânlarımıza sahip çıkan açılışını yaptığımız Kernek Meydanının ayağa kalkmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Krnek meydanımız Malatya’mıza hayırlı olsun”

Malatya’nın çok kıymetli bir il olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada Kernek Meydanı’mızın açılışını yapıyoruz. İnsanımız kıymetli, Malatya’mız kıymetli. Bu nedenle övündüğümüz şey eser üretmektir. Eser üretmeye çalışıyoruz. Malatya’mızı eserlerle donatmak istiyoruz. Güçlü millet oluşturmanın şartı da üretimden geçiyor. Dört bir yandan Malatya’ya hizmet etmeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu meydanın düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ ekibine, Park Bahçeler ekibine ve tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Meydanın aslına uygun olması bizleri mutlu ediyor. Kernek Meydanımız Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



“Büyükşehir belediye başkanımızı tebrik ediyorum”

Malatya için önemli bir mekânın açılışını yaptıklarını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, “Cumhuriyetimizin 98. Yılını coşkuyla kutlarken, aynı zamanda şehrimiz için heyecanlı bir açılışının gerçekleştirilmesine tanıklık ediyoruz. Cumhuriyetimiz bizim her şeyimiz. Türk milleti binlerce yıllık tarihi içerisinde en son kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının her zaman sahip çıkmasıyla bugünlere kadar gelmiştir. Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çalışan, kalkınması için alın teri döken tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimiz bölgesinde en güçlü hale geldi. Bu hepimizin gururudur. Tüm Türk Milletinin gururudur. Yüce Mevlam Cumhuriyetimizi daha nice yıllara kavuştursun. Heyecanımızın diğer bir sebebi ise Kernek Meydanımızın açılışıdır. Meydanlar şehirler için çok önemli mekânlardır. Vatandaşların sosyal yerleridir. Malatya’nın Kernek Meydanı’na sahip çıkması, bunun tekrar sosyal hayatın bir parçası haline getirmiş olması Malatya Şehri açısından çok önemlidir. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Meydanın düzenlenmesinde emeği geçen MASKİ Genel Müdürlüğü’nü, personellerini, Park ve Bahçeler Dairesi’ni ve personellerini tebrik ediyorum. Geçmişi unutmamamız lazım. Buradaki hatıraları canlı tutmamız lazım. Meydanımız Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.



Kernek onur ödülleri

Konuşmaların ardından Kernek Onur ödülleri törenine geçildi. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a, Ampute Milli Takım Kaptanı ve Kalecisi Selim Karadağ’a, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuar'ında dünya birincisi olan Feridun Balaban’a ‘Kernek Onur Ödülü’ verildi.

Ödül töreninin akabinde Malatya Eyvan Gurubu tarafından Kernek Türküleri seslendirildi. Daha sonra Tarkan Köylü tarafından kum sanatı gösterisi yapıldı.



Selahattin Alpay konseri

Son olarak Malatyalı Türk Halk Müziği sanatçısı Selahattin Alpay konser verdi. Yeniden Kernek Gölü’nde konser verdiği için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sanatçı Alpay, “Yıllar önce burada konser verirdim. İlk sahneye bu gölün kenarında çıktım. Şimdi yine burada hemşerilerime konser vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Beni tekrar hemşerilerimle buluşturan ve Kerneği yeniden aslına döndüren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sanatçı Selahattin Alpay’a Kernek Onur Ödülü, çiçek ve kayısı takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.