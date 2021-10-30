Erdoğan’dan, Cumhuriyet Bayramı ziyaretleri Erdoğan, muhtarlara önerilerde bulundu

Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla Malatya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, dolayısıyla bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi, Malatya Kayısı Kenti, Yeşilyurt ve Battalgazi Muhtarlar Derneklerini ziyaret ederek, muhtarlar ile bir araya geldi.

Burada muhatların talep ve sorunlarını dinleyen Erdoğan, muhtarlara önerilerde bulundu. Muhtarlar, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler. Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan muhtarlarla sohbet ederek, Malatya ile ilgili gözlemlerinden bahsetti.

Erdoğan, daha sonra Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Türk Ocağı üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, bir süre sohbet etti.

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