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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder'den MTBB Alaman'a iade-i ziyaret

İHA

Başkan Güder'den MTBB Alaman'a iade-i ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Türk Talebe Birliği (MTBB) Malatya İl Başkanı Hamza Alaman ve yönetim kurulu üyelerine iadei ziyarette bulunarak, öğrencilerle kısa bir söyleşi programı gerçekleştirdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Milli Türk Talebe Birliği 3.Olağan Genel Kurulunun ardından Mehmet Sağdıç’tan görevi devralan Milli Türk Talebe Birliği (MTBB) Malatya İl Başkanı Hamza Alaman’a iadei ziyarette bulundu. İl Başkanı Alaman’a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarı dileyen Başkan Güder, öğrencilerle kısa bir söyleşi programı da gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade eden İl Başkanı Alaman, Başkan Güder’in her daim MTBB’nin en büyük destekçisi olduğuna da vurgu yaptı.
"Bizim kapımız her daim açıktır"
Her platformda verdiği destekten ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanı Hamza Alaman, “Bugün Milli Türk Talebe Birliği olarak çok kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i ağırlıyoruz. 3 ay önce genel kurul ile seçilmiş yeni bir yönetimiz. Yeni yönetimimizle birlikte geçtiğimiz günlerde başkanımızı ziyaret etmiştik. Bugüne kadar yapmış olduğu dayanışmanın devamını talep etmiştik. Başkanımız bugüne kadar MTBB’nin en büyük destekçisi olmuştur. Birlikte çok güzel işlere imza atmıştık. Malatya’da gençliğimizin yanında dimdik duran bir başkanımız var. Bizim kapımız başkanımıza her daim açıktır. Allah başkanımızdan razı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
"Önemli bir sorumluluğu üstleniyorsunuz"
Milli Türk Talebe Birliği’nin devlet adamlarını yetiştiren bir ocak olduğunu hatırlatarak, üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün düşünce ocağımıza ve yeşerdiğimiz yerlere geldik. Köklerimizi buradan alıyoruz. Milli Türk Talebe Birliği’nin yaptığı görev ve üstlendiği sorumluluk çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’da MTTB’de yetişmiş ve daha nice devlet adamlarımızın yetiştiği bir ocaktır. Gençliğimize önem vermemiz gerekiyor. Gençlerimiz bizim her şeyimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu hassasiyeti ilk andan itibaren ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bizlerde bugüne kadar gençlerimize sahip çıkma noktasında elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Gençlik olarak hedeflerimizin olması lazım. Hedeflerimize doğru adımlarla yürümemiz gerek. Arı gibi çalışmanın lazım. Milli Türk Talebe Birliği’nin gençliği de böyle olmalı. Güzel insanlar güzel işler yaparlar. Yarının yöneticileri sizler olmalısınız. Sorumluluk sahibi olmanız lazım. Bize her zaman Türkiye’yi yönetmeye talip oldun derledi. Geçmişte hep böyle ufuklar açarlardı bizlere. Bizlerde o ufukları sizlere açıyoruz. Allah yolunuzu açık eylesin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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