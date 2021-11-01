Rektör Kızılay’dan kansere karşı "bilinç" çağrısı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, seminerde yaptığı konuşmada, meme kanserine karşı kadınların bilinçli, sağlık ekiplerinin de bu konuda yönlendirici olması gerektiğini vurguladı.

Meme kanserine önlem için, 4069 yaş arasında bireylerin ise iki yılda bir hekim muayenesinden geçmelerinin ve mamografi çektirmelerinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜKATUM) tarafından “Farkında mısınız? Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır” adlı çevrim içi seminer gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Özkan’ın yaptığı çevrim içi etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Meme Sağlığı Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tuna, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik katıldı.

Seminerde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, meme kanserine karşı kadınların bilinçli, sağlık ekiplerinin de bu konuda yönlendirici olması gerektiğini vurguladı.



“Erken tanı çok önemli”

35 yıldır meme kanseri alanında çalışan Meme Sağlığı Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ise konuşmasında, “Türkiye’de her yıl yüzlerce kadın ölüyor. Meme kanseri hakkında ne kadar bilinçli olursak o kadar önlenebilir. Erken tanı çok önemli. Kadınlarımız korkmasın. Kendi kendine muayene, klinik muayene ve mamografi ile teşhis artık çok kolay. Aile hekimliğine, kadın doğum veya genel cerrahiye başvurabilirler” ifadelerini kullandı. Özmen konuşmasında, meme kanserinde tanı ve tedavide takım çalışmasının önemli olduğuna değinerek, haftada 57 saat egzersiz yapılmasını ve alkolden kaçınılması gerektiğini söyledi. Seminerin devamında konuşan Prof. Dr. Arzu Tuna da, erken teşhisin öneminden bahsetti. Tuna, 20 yaş üstü her kadının ayda bir kendi kendine muayeneyi yapmalarını önerdi.

Seminerde son konuşmacı olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik ise Türkiye’de ölümlerin birinci sebebinin kalp ve damar hastalıkları ikinci sebebinin ise kanser olduğunu ifade etti.



Mamografi çektirme önerisi

Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi’nin, Halk Eğitim Merkezleri ve aile hekimleri ile birlikte eğitimler düzenlendiğini vurgulayan Tetik, 2040 yaş aralığındaki kadınların genetik açıdan riskli ise yılda bir, 4069 yaş arasında bireylerin ise iki yılda bir hekim muayenesinden geçmelerinin ve mamografi çektirmelerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Program soru cevap ile son buldu.

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