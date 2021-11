Yeşilyurta akademisyen ve yazarlar "Ailemiz kalemiz" panelinde buluştu Çınar: “Ailenin korunması ve güçlendirilmesi temel vazifemizdir”

Yeşilyurt Belediyesi ve Eğitim BirSen Malatya 1 Nolu Şube Başkanlığının işbirliğiyle başlatılan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ Projesi kapsamında düzenlenen ‘Ailemiz Kalemiz’ panelinde bir araya gelen akademisyenler ve yazarlar, aile kavramının korunup güçlendirilmesi konularında hazırladıkları sunumları vatandaşlarla paylaştılar.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sabancı Kültür Merkezinde organizasyonu yapılan ‘Ailemiz Kalemiz’ Paneline, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Eğitim BirSen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, akademisyenler, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ Projesinin amaç ve hedeflerine içeren sine vizyon gösterimi yapıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ailenin korunup güçlendirilmesinin temel vazifeleri olduğunu söyledi.

Toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunun güçlenmesinde aile kavramının büyük rol oynadığına dikkat çeken Çınar, “ Eğitim BirSen 1 Nolu Şube Başkanlığıyla işbirliği halinde 20212022 EğitimÖğretim Dönemi boyunca ‘Fetih Aileden Başlar’ temalı gerçekleştireceğimiz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemiz kapsamında ki bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize bugün bir yenisini daha ekliyoruz. 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olmamız, son dönemlerdeki devasa yatırımlarla da çok fazla tercih edilen bir ilçe olmamız vesilesiyle her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yatırımlara ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Kamu, kurum ve kuruşlarla işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz projelerimizle toplumsal dinamiklerimizin daha sağlam hale gelmesi noktasında kalıcı ve güçlü adımlar atıyoruz. Eğitim BirSen Şube Başkanlığımız ile de aile kavramının korunması ve güçlenmesi açısından güzel bir projede yine bir araya geldik. 1071 Anadolu Zaferi ve 1453 İstanbul’un Zaferini sembolize etmek ve aynı fetih ruhuyla aileleri kuşatmak amacıyla ‘Fetih Aileden Başlar’ temalı ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemiz çerçevesinde; aile içi iletişim, ailenin önemi, aile içindeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla söyleşiler, sohbetler, geziler, şiir ve resim gibi sanatsal etkinliklere hep birlikte ev sahipliği yapıyoruz. Hiç şüphesiz; güçlü aile güçlü bir toplum, güçlü bir aile daha müreffeh ve daha güzel yarınlar demektir. Fetih kaleden başlar, kaleyi çok iyi korumak gerekiyor, kale korunmadığı ve dağıldığı zaman ciddi sıkıntıları peşinden getirir. İşte bu tür eğitim çalışmalarıyla kalemizi korumaya ve daha da güçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çınar, ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesinin Yeşilyurt’un kültürel ve eğitim vizyonuna yeni güzellikler kattığından bahsederken konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“ Son yıllarda gerek teknolojinin hızla gelişmesi gerekse de bir takım sıkıntılardan dolayı ailelerimizde yaşanan problemlere kalıcı ve etkili çözümler getirmek amacıyla destek verdiğimiz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında eğitim faaliyetlerimize hız verdik. Belediye olarak böylesine özel bir projenin içerisinde olmaktan onur duymaktayız. Projemize desteklerini esirgemeyen 71 yazarımızın önerisi, makalesi ve konuşmasını kitap haline getirip başta öğrencilerimiz olmak üzere kurum, kuruluş ve eğitimcilerle buluşturuyoruz, kitapların dağıtımı ise halen devam ediyor. Aile kavramı üzerine ciddi çalışmalar yürüten değerli yazarlarımızı ve akademisyenlerimizi bu tür panellerle hemşerilerimizle buluşturup, aile içi iletişim ve çözüm yolları üzerine güzel ve faydalı etkinlikler düzenliyoruz. Belediye olarak geçtiğimiz yıllarda 110 yazarımızı öğrencilerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya getirip, yazarlarımızın kitaplarını dağıtıyorduk. Çocuklarımızda o kitapları hem okuyor hem de kitabın yazarıyla bir araya gelip güzel sohbetler yapıyordu. Büyük bir belediyeyiz ve her alanda çalışma yapmak zorundayız. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu fiziksel yatırımların dışında ilçemizin kültürel, sanatsal ve eğitim vizyonunu güçlü projelerle geliştirmeye devam ediyoruz. Toplumda farkındalık oluşturacak projelere bu dönemde ağırlık verip, kuşatıcı ve kapsayıcı etkinliklerimizle herkese ve her kesimin taleplerini yerine getirmekteyiz. ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemiz ile de sosyal ve kültürel projelerimize farklı bir soluk kazandırmış olduk. Aile konularında yazılar kaleme alan, akademik çalışmalar yürüten değerli yazarlarımızı hemşerilerimizle buluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Gelen yazarlarımızın fikirlerinden bizlerde üst seviyede faydalanıyoruz, onlarla hem ilçemiz hem de kültürel projelerimize hakkında istişare ediyoruz, düşüncelerini öğreniyoruz. Bu düşünceler bizi yeni projelere teşvik edecektir.”

Eğitim BirSen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez de kültürel projelere verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, projenin finalini 1453 İstanbul’un Zaferini sembolize etmek amacıyla 29 Mayıs 2022 tarihinde yapacaklarını söyledi.

Protokol konuşmalarından sonra moderatörlüğünü Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş’ın yaptığı ‘Ailemiz Kalemiz’ paneline konuşmacı olarak katılan Yazar Mehmet Doğan ‘Kariyer ve Aile’ , Yazar Fahri Tuna ‘ Aile, Sınırsız ve Sınıfsız Sevgi Bankamız’, Yazar Mehmet Şeker ‘Aile’, Yazar Adem Karafilik ‘Çocuğun Okul ve Hayat Başarısında Aile’ konularında hazırladıkları sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.

