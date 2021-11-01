Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

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Malatya U18 gençler Futbol Ligi 3.hafta maçları oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 3. hafta maçları çekişmeli geçti.

Oynanan 3. Hafta maçları sonunda, Yeşilyurt Belediye 9 Sanayispor 0, Darendespor 9 Malatyagücü 1, Malatya fener 2 Arguvan Belediyespor 4, Karakavakspor 0Gençlerbirliği 4, Malatya şehir 0 Orduzuspor 1, Konak spor 2 Battalgazi Belediyespor 0, Hekimhan Girmana spor 1 Demirspor 5, Alageyik spor 0 Eski Malatya 1 ve M.galataspor 0 Beydağı spor 5 sonuçları elde edildi.

Bu sonuçlardan sonra A grubunda Darendespor 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada ise aynı puanla Konakspor yer aldı. B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 9 puanla birinci sırada yer alırken, 2. sıraya yine aynı puanla Kale Gençlerbirliği yerleşti.

C grubunda ise Eski Malatya 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada 7 puanla Anadolu Selçukluspor yer aldı.

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