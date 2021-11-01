Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

Malatya U18 gençler Futbol Ligi 3.hafta maçları oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 3. hafta maçları çekişmeli geçti.
Oynanan 3. Hafta maçları sonunda, Yeşilyurt Belediye 9 Sanayispor 0, Darendespor 9 Malatyagücü 1, Malatya fener 2 Arguvan Belediyespor 4, Karakavakspor 0Gençlerbirliği 4, Malatya şehir 0 Orduzuspor 1, Konak spor 2 Battalgazi Belediyespor 0, Hekimhan Girmana spor 1 Demirspor 5, Alageyik spor 0 Eski Malatya 1 ve M.galataspor 0 Beydağı spor 5 sonuçları elde edildi.
Bu sonuçlardan sonra A grubunda Darendespor 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada ise aynı puanla Konakspor yer aldı. B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 9 puanla birinci sırada yer alırken, 2. sıraya yine aynı puanla Kale Gençlerbirliği yerleşti.
C grubunda ise Eski Malatya 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada 7 puanla Anadolu Selçukluspor yer aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.