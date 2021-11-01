Görme engelli futbolcuların azmi göz dolduruyor “Sporcularımızın Azmi, Hepimizi Mutlu Etti”

Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Futbol Takımı, 21 ile 28 Ekim günleri arasında Kayseri’de düzenlenen B1 Futbol 2.Ligin ikinci yarısını 21 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Futbol Takımı olarak Kayseri’de iyi maçlar çıkarttıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Kulüp Başkanı Şerif Büyükdaş, “ 21 ile 28 Ekim günleri arasında Kayseri’de düzenlenen B1 Futbol 2.Ligin ikinci yarı maçlarında mücadele eden futbol takımımız oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, rakip fileleri 20 kez havalandırmıştır. Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından ikinci yarıyı 21 puanla üçüncü sırada tamamlayan sporcularımızın azmi ve gayreti hepimizi mutlu etti. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Görme engelli takımlarımıza desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.