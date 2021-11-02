Engelliler için mavi düşünce

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Malatya’da gençler, engellilere yardım için mavi kapak toplama kampanyası başlattı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi üyeleri tarafından yapılan açıklamada, mavi kapak toplama kampanyasına destek istendi.

Açıklamada, “Genç dönüşüm projesi kapsamında bu mutluluğa ortak olmayı istedik. Tane tane kapakları toplayalım adım adım engelleri aşalım diyoruz ve mavi kapak kampanyamıza destekleri bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Engellilere yardım için mavi kapak toplama kampanyasının ilgi görmesi bekleniyor.

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