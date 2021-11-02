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Yeni Malatyaspor’da, Başakşehir mesaisi sürüyor

İHA

Yeni Malatyaspor’da, Başakşehir mesaisi sürüyor

Süper Lig ’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar yağmur altında devam etti.
Deplasmanda Kasımpaşa’ya 20 yenilerek haftayı puansız kapatan sarısiyahlılar, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Marius Sumudica nezaretinde bu hafta sonu sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Yağmur altında başlayan antrenmanda Kasımpaşa maçı öncesi sakatlanan Sadık Çiftpınar takımdan ayrı çalışırken, futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Sumudica’nın gelişi ile birlikte üst üste iki galibiyet alan sarısiyahlılarda son hafta alınan Kasımpaşa yenilgisi ile ligde alt sıralara düşüldü. Ligde 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Malatya temsilcisi topladığı 12 puanla 15. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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