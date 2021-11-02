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Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor Gürkan, “Usta Şagirt Kümbeti kültürel mirasımıza dahil edilecek”

İHA

Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor Gürkan, “Usta Şagirt Kümbeti kültürel mirasımıza dahil edilecek”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasları gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere taşıma çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Malatya’nın tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden Usta Şagirt Kümbeti’nde çalışmalara başlandı.
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlandıktan sonra ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan Usta Şagirt Kümbetini ayağa kaldırmak için çalışmalara başlandı. Önümüzdeki yıl içerisinde bitirilmesi planlanan kümbet alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, kümbetteki çalışmaların tamamlanmasının ardından Usta Şagirt Kümbeti’nin vatandaşların ziyaretine açılacağını söyledi.
Usta Şagirt Kümbeti çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Bölgemizde bulunan tarihi eserlerin eski günlerde olduğu gibi ihtişamına kavuşturulması adına Malatya’da Taşhoran Kilisesinin restorasyon çalışmaları yapılarak tamamlandı. Venk Kilisesinin peyzaj projeleri hazırlandı çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan Kadıibrahim Camisinin projeleri hazırlandı tamamlandı ihale aşamasında. Usta Şagirt Kümbetinin projeleri tamamlandı. İhale süreci tamamlandı ve yer teslimi yapıldı. Restorasyon çalışmaları başlayacak. İnşallah hava şartları iyi gittiği takdirde bahar dönemine kadar belki de daha erken çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.
Müellif firma yetkilisi İsmail Bozkuş ise restorasyon çalışmalarını bahar ayında tamamlayacaklarını söyledi.
Tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasında büyük emekler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Ongen, “Battalgazi bölgesinde ve birçok yerde tarihi eserleri Büyükşehir Belediye Başkanımız ayağa kaldırdı. Atıl durumda olan, hayvanların ve insanların tahrip ettiği eserleri başkanımız gün yüzüne çıkardı. İnşallah en kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bir şehrin ve bir ülkenin geçmişiyle anılacağını söyleyen Gürkan, “Bir şehir, bir ülke geçmişiyle ancak anılır. Geçmişini bilmeyenin geleceğe güvenle bakması mümkün değildir. Biz, geçmişimizin tarihin bizlere yüklediği güzel mirası tekrar ayağa kaldırma noktasında göreve geldiğimiz süre içerisinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Selçuklu eserleri olan ve Battalgazi’de bulunan gerek Ulu Cami, Nefsi Hatun Kümbeti, Kanlı Kümbet, Namazgâh, Ahmet Turan, Emir Ömer, Sütlü Minare, Ak Minare, Karahan, Toptaşı Camileri, Emir Ömer Mescidi, bunların hepsi ayağa kaldırıldı. Kervansaray, surlar ayağa kaldırıldı.
Bundan sonraki süreçte de kümbetlerimiz ve türbelerimizin ayağa kaldırılması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Usta Şagirt Kümbeti, gerek Kırkkardeşler Mezarlığının ayağa kaldırılması noktasında ve diğer ilçe ve bölgelerimizde bulunan tescilli tarihi ve kültürel eserlerimizi ayağa kaldırma noktasında büyükşehir belediyemizin KUDEB birimi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığıyla ortaklaşa yürütülen proje kapsamı içerisinde röleveleri ve restorasyon projeleri hazırlanarak ilgili kurulda onaylandı. İhale süreci başladıktan sonra ihale tamamlandı ve ilgili müellif firmaya ter teslimi yapıldı. İnşallah müellif firmamız bahar ayına kadar alanın çevre düzenlemesiyle birlikte kültür değerlerimize kazandırılması noktasında proje doğrultusunda güzel bir çalışma yapacaklar. Hemen akabinde Kırkkardeşler Mezarlığının ayağa kaldırılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bölgede bulunan Hasan Basri Türbesini daha önceden restore etmiştik. Hasan Basri Türbesinde sosyal donatılarla birlikte çalışma yapıldı. Usta Şagirt Kümbeti de aslına uygun bir şekilde restore edilecek ve kültürel mirasımıza dâhil edilecek” diye konuştu.

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