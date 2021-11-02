Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)

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TUTUKLANDI

Malatya'da, 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ı öldüren eşi İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-02 17:10:44



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