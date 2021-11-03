Rektör Kızılay: “Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay: “Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz”

İHA

Rektör Kızılay: “Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir televizyonda yaptığı açıklamada, “Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz” diyerek, ince bağırsak ve pankreas naklinin Türkiye’de sadece Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapıldığına dikkat çekti.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyon kanalında (Cem TV) yayımlanan “Nihal Coşkun ile Başarı Hikâyeleri” programının canlı yayın konuğu oldu. Aile, eğitim ve akademik hayatındaki anılarını ve başarı hikâyelerini anlatan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen projeler ve üniversitenin genel durumu hakkında bilgiler verdi.

“Meslek ve eğitim hayatımda hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim”
Küçüklükten itibaren hayalindeki mesleğin hekimlik olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, “Hayalim hekim olmaktı. İlkokuldan beri hep hekim olmayı hayal ediyordum. Hep istediklerim, hayal ettiklerim ve tercih ettiklerim oldu. Üniversitede birinci tercihimi kazandım, sonrasında Kulak Burun Boğaz alanı benim çok bilinçli seçtiğim bir uzmanlık alanıydı. Üniversitede hoca olmak istiyordum, çalışarak bu idealimi de gerçekleştirdim. Ben, meslek ve eğitim hayatımda hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim. Bu konuda şanslı biriyim” dedi.
Çalışma hayatında 2008 yılına kadar hekim ve öğretim üyesi olarak çalıştığını, sonrasında yönetici olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Rektör Kızılay, Kulak Burun Boğaz ve Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi olmak üzere iki alanda uzmanlığı olduğunu dile getirdi.

“İnönü üniversitesi büyük ve köklü bir üniversitedir”
İnönü Üniversitesi’nin kuruluş kanununa göre Türkiye’de 14’üncü sırada kurulmuş bir üniversite olduğunu vurgulayan Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’nin büyük, tarihi ve köklü üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 500’ün üzerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programı olan bir üniversite olduğunu bildirdi.
Şu ana kadar İnönü Üniversitesi’nden yaklaşık 150 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu belirten Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora programlarıyla kendisine ve diğer üniversitelere akademik personel yetiştiren bir üniversite olduğunun altını çizdi.

“Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz”
217 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin tam kapasiteyle hizmet verdiğini açıklayan Kızılay, Onkoloji Hastanesi içerisinde Türkiye’nin en büyük 40 yataklı Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezinin hizmet verdiğini dile getirdi.
Türkiye ve Avrupa’nın en önemli Karaciğer Nakil Enstitüsüne sahip olduklarını belirten Kızılay, 2019 yılında eş zamanlı olarak 5 canlı alıcıdan 5 canlı vericiye nakil yaparak önemli bir başarıya imza attıklarını vurguladı. 100’den fazla sağlık çalışanının ameliyat ekibinde yer aldığını söyleyen Kızılay, “Dünyada bu kadar büyük bir ekip yok. Kapasitesi bu kadar büyük hiçbir merkez yok. Sadece karaciğer nakli değil organ nakillerinde, bunlar tıbbın en zor, en ağır ameliyatlarıdır ki biz bu konuda çok iddialıyız. İnce bağırsak ve pankreas nakli Türkiye’de sadece Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılıyor. Ülkemizde bir hasta ince bağırsak nakli olacaksa Malatya’ya gelmekten başka alternatifi yok” ifadelerini kullandı.

“İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Türkiye’de bir ilk “
Türkiye’de ilk defa üniversite bünyesinde Alevilik Araştırmaları Enstitüsünün kurulduğunun kaydeden Kızılay, “Bu benim rektörlük dönemimde üniversitedeki hocalarımız ve Malatya’daki kanaat önderlerimiz, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan Dede ve diğer vakıflarımızın başkanlarıyla istişarelerimiz sonucu geliştirdiğimiz, olgunlaştırdığımız, arkasından kurduğumuz bir enstitüdür. 2018 yılında enstitümüzü kurduk. Enstitümüzü kurduktan sonrada kendi hocalarımızla yüksek lisans ve doktora programı hazırladık” şeklinde konuştu.
Şimdiye kadar yüksek lisans programında 30, doktora programında ise 4 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Kızılay, Alevilik Araştırmaları Enstitüsünün, insan kaynağı yetiştirmesi anlamında önemli olduğuna dikkat çekerek eğitimlerin akademik düzeyde ve bilimsel kaynaklarla ilgili hocaların danışmanlığında yürütüldüğünü vurguladı.
Farklı üniversitelerde bu konuda yetkin olan hocaların Alevilik Araştırmaları Enstitüsünün lisansüstü programlarında öğrencilere ders verdiklerini söyleyen Rektör Kızılay, enstitünün amaçlarından kısaca şöyle bahsetti:
“Alevilik İhtisas Kütüphanesi adıyla bir kütüphane oluşturmak istiyoruz. Dünyadaki önemli kaynakları İhtisas Kütüphanemizde bir araya getirerek bu konu ile ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacılarla paylaşmak önemli bir amacımızdır.”

“Diş hastanesi ve fakülte binası yapımına başlandı”
Onkoloji Hastanesi, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Hastanesi ve fakülte binası projeleri hakkında bilgiler veren Kızılay, Diş Hastanesinin yapımına başlandığını ve projenin 18 ayda tamamlanacağını belirtti.
Rektör Kızılay, rektörlüğü döneminde gerçekleştirilen projelerden söz etti ve bundan sonra daha da fazlasını gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere tasarruf uyarısı
YEREL HABERLER Öğrencilere tasarruf uyarısı
Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)
Jandarmadan yaya önceliği uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan yaya önceliği uygulaması
Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor Gürkan, “Usta Şagirt Kümbeti kültürel mirasımıza dahil edilecek”
YEREL HABERLER Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor Gürkan, ...
Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta ...
Söylemez, “Meslek Kanunu, 24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde”
YEREL HABERLER Söylemez, “Meslek Kanunu, 24 Kasım’da ...
Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi
Yeni Malatyaspor’da, Başakşehir mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da, Başakşehir mesaisi sürüyor
Eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında defnedildi Cani koca tutuklanırken, geride 3 yetim çocuk bıraktı
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında ...
Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
YEREL HABERLER Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Çiftçiler, TMO’dan gübre fiyatlarına müdahale istiyor
YEREL HABERLER Çiftçiler, TMO’dan gübre fiyatlarına müdahale istiyor
Tur rehberleri Yeşilyurt'ta Lezzet Caddesini gezdi
YEREL HABERLER Tur rehberleri Yeşilyurt'ta Lezzet Caddesini gezdi
Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti
Başkan Sadıkoğlu: “ilk 10 ayın ihracatı 2020’nin tüm ihracatını geçti
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “ilk 10 ayın ihracatı 2020’nin tüm ...
Otomobil, üst geçit direğine çarptı; sürücü ağır yaralı, eşi öldü
YEREL HABERLER Otomobil, üst geçit direğine çarptı; sürücü ağır ...
Malatya’da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ...
Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı
YEREL HABERLER Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı
Türkiye’de depremler daha yıkıcı oluyor Prof. Dr. Adem Doğangün: “Türkiye’deki depremler ayağımızın altında oluyor” "Japonya’daki depremler ise 70 kilometre ve 300 kilometre yerin dibinde oluyor ve o yukarı çıkana kadar zaten yıkıcı etkisi azalıyor"
YEREL HABERLER Türkiye’de depremler daha yıkıcı oluyor Prof. Dr. ...
Önlemler şarka virüsünü Malatya’dan uzak tuttu
YEREL HABERLER Önlemler şarka virüsünü Malatya’dan uzak tuttu
Şüpheyle durduruldu tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheyle durduruldu tabanca ele geçirildi
Yeşilyurt’ta Kızılay Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta Kızılay Haftası kutlamaları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.