Rektör Kızılay: “Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir televizyonda yaptığı açıklamada, “Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz” diyerek, ince bağırsak ve pankreas naklinin Türkiye’de sadece Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapıldığına dikkat çekti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyon kanalında (Cem TV) yayımlanan “Nihal Coşkun ile Başarı Hikâyeleri” programının canlı yayın konuğu oldu. Aile, eğitim ve akademik hayatındaki anılarını ve başarı hikâyelerini anlatan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen projeler ve üniversitenin genel durumu hakkında bilgiler verdi.



“Meslek ve eğitim hayatımda hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim”

Küçüklükten itibaren hayalindeki mesleğin hekimlik olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, “Hayalim hekim olmaktı. İlkokuldan beri hep hekim olmayı hayal ediyordum. Hep istediklerim, hayal ettiklerim ve tercih ettiklerim oldu. Üniversitede birinci tercihimi kazandım, sonrasında Kulak Burun Boğaz alanı benim çok bilinçli seçtiğim bir uzmanlık alanıydı. Üniversitede hoca olmak istiyordum, çalışarak bu idealimi de gerçekleştirdim. Ben, meslek ve eğitim hayatımda hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim. Bu konuda şanslı biriyim” dedi.

Çalışma hayatında 2008 yılına kadar hekim ve öğretim üyesi olarak çalıştığını, sonrasında yönetici olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Rektör Kızılay, Kulak Burun Boğaz ve Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi olmak üzere iki alanda uzmanlığı olduğunu dile getirdi.



“İnönü üniversitesi büyük ve köklü bir üniversitedir”

İnönü Üniversitesi’nin kuruluş kanununa göre Türkiye’de 14’üncü sırada kurulmuş bir üniversite olduğunu vurgulayan Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’nin büyük, tarihi ve köklü üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 500’ün üzerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programı olan bir üniversite olduğunu bildirdi.

Şu ana kadar İnönü Üniversitesi’nden yaklaşık 150 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu belirten Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora programlarıyla kendisine ve diğer üniversitelere akademik personel yetiştiren bir üniversite olduğunun altını çizdi.



“Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz”

217 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin tam kapasiteyle hizmet verdiğini açıklayan Kızılay, Onkoloji Hastanesi içerisinde Türkiye’nin en büyük 40 yataklı Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezinin hizmet verdiğini dile getirdi.

Türkiye ve Avrupa’nın en önemli Karaciğer Nakil Enstitüsüne sahip olduklarını belirten Kızılay, 2019 yılında eş zamanlı olarak 5 canlı alıcıdan 5 canlı vericiye nakil yaparak önemli bir başarıya imza attıklarını vurguladı. 100’den fazla sağlık çalışanının ameliyat ekibinde yer aldığını söyleyen Kızılay, “Dünyada bu kadar büyük bir ekip yok. Kapasitesi bu kadar büyük hiçbir merkez yok. Sadece karaciğer nakli değil organ nakillerinde, bunlar tıbbın en zor, en ağır ameliyatlarıdır ki biz bu konuda çok iddialıyız. İnce bağırsak ve pankreas nakli Türkiye’de sadece Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılıyor. Ülkemizde bir hasta ince bağırsak nakli olacaksa Malatya’ya gelmekten başka alternatifi yok” ifadelerini kullandı.



“İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Türkiye’de bir ilk “

Türkiye’de ilk defa üniversite bünyesinde Alevilik Araştırmaları Enstitüsünün kurulduğunun kaydeden Kızılay, “Bu benim rektörlük dönemimde üniversitedeki hocalarımız ve Malatya’daki kanaat önderlerimiz, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan Dede ve diğer vakıflarımızın başkanlarıyla istişarelerimiz sonucu geliştirdiğimiz, olgunlaştırdığımız, arkasından kurduğumuz bir enstitüdür. 2018 yılında enstitümüzü kurduk. Enstitümüzü kurduktan sonrada kendi hocalarımızla yüksek lisans ve doktora programı hazırladık” şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar yüksek lisans programında 30, doktora programında ise 4 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Kızılay, Alevilik Araştırmaları Enstitüsünün, insan kaynağı yetiştirmesi anlamında önemli olduğuna dikkat çekerek eğitimlerin akademik düzeyde ve bilimsel kaynaklarla ilgili hocaların danışmanlığında yürütüldüğünü vurguladı.

Farklı üniversitelerde bu konuda yetkin olan hocaların Alevilik Araştırmaları Enstitüsünün lisansüstü programlarında öğrencilere ders verdiklerini söyleyen Rektör Kızılay, enstitünün amaçlarından kısaca şöyle bahsetti:

“Alevilik İhtisas Kütüphanesi adıyla bir kütüphane oluşturmak istiyoruz. Dünyadaki önemli kaynakları İhtisas Kütüphanemizde bir araya getirerek bu konu ile ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacılarla paylaşmak önemli bir amacımızdır.”



“Diş hastanesi ve fakülte binası yapımına başlandı”

Onkoloji Hastanesi, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Hastanesi ve fakülte binası projeleri hakkında bilgiler veren Kızılay, Diş Hastanesinin yapımına başlandığını ve projenin 18 ayda tamamlanacağını belirtti.

Rektör Kızılay, rektörlüğü döneminde gerçekleştirilen projelerden söz etti ve bundan sonra daha da fazlasını gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

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