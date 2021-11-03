Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

Taha AHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MalatyaElazığ kara yolunda kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun getirdiği 3 peynir bidonu içerisinde 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-11-03 11:35:12
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