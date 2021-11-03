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Malatya'da Kuzey Çevre Yolu 2023'te hizmete girecek Milletvekili Kahtalı: “Yolun 22,3 kilometrelik bölümü bitirildi, fiziki gerçekleşme yüzde 57’ye ulaştı”

İHA

Malatya'da Kuzey Çevre Yolu 2023'te hizmete girecek Milletvekili Kahtalı: “Yolun 22,3 kilometrelik bölümü bitirildi, fiziki gerçekleşme yüzde 57’ye ulaştı”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kuzey Çevre Yolu'nun 2023 yılında hizmete açılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, "Yolun 22,3 kilometrelik bölümü bitirildi, fiziki gerçekleşme yüzde 57’ye ulaştı" dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya ve bölge ulaşımı açısından bir hayli öneme sahip Kuzey Çevre Yolunun son durumu hakkında bilgiler paylaştı. 2016 yılında yapımına başlanılan yolda çalışmaların aralıksız ve hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Kahtalı, “Toplam 53,5 km uzunluğunda ve 538 milyon TL maliyete sahip olan Kuzey Çevre Yolumuz hakikaten Malatyalıların yıllardır bitirilmesini dört gözle beklediği, hem şehrimiz hem de bölgemiz biçin büyük öneme haiz bir yol. Kent içi trafik yükünün azaltılması noktasında da önemli bir işlevi yerine getirecek olan Kuzey Çevre Yolu Malatya’nın büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Allah’a hamd olsun bu yolun yapımı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Biz, yolun bir an önce hizmete alınması için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah amacımız belirlenen tarih olan 2023’de yolun hizmete açılmasını sağlamak” şeklinde konuştu. Kuzey Çevre Yolunda bugüne kadar 308 milyon TL’lik imalatın gerçekleştiğini ve yüzde 57 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını dile getiren Kahtalı, “Proje bünyesinde 25 adet köprü bulunuyor. Bu yıl içinde ana yolda toplam 9 kilometre yol tamamlandı. Ana yol ve bağlantı yolunda toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yolun toplam 22,3 kilometrelik kısmı ile 10 adet köprünün yapımı tamamlandı” ifadelerini kullandı.
2023 yılında hizmete girecek olan Kuzey Çevre Yolunun bitirilmesi ile birlikte doğu ile batı arasındaki mesafenin hem kısalacağını hem de daha konforlu hale geleceğini vurgulayan Kahtalı, “Ben bu noktada yolun yapımının hızlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Malatya’nın AK Parti döneminde ulaşımda çığır açtığını belirten Kahtalı, konuşmasını şu şekilde tamamladı:
“Malatya’ya bugüne kadar ulaşım ve altyapı alanında 8 milyar 906 milyon TL yatırım yaptık. Malatya’da 2003’te sadece 36 km bölünmüş yol var iken biz 407 km daha bölünmüş yol yaparak toplamda 443 km’ye ulaştık. Yine 512 km devlet yolu ve 658 km il yolu olmak üzere toplam bin 170 km yol yaptık. Bu alandaki yatırımlarımız artarak devam edecek. Yapılan bu yatırımların Malatya’ya hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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