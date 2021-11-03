Arguvan’da bilim fuarı

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde öğrenciler yaptıkları eserleri bilgim fuarında sergiledi. 14 tane projenin yer aldığı bilim fuarı 4 Kasım 2021 Perşembe akşamına kadar açık kalacak.

TÜBİTAK 4006 bilim fuarları kapsamında Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bilgim fuarının açılışı yapıldı. Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Koordinatörü Hasan Hüseyin Yücel açılışta hazır bulundu. Açılışa Arguvan’ın diğer okullarından idareciler, öğretmenler ve veliler katıldı. 14 nitelikli alt projenin yer aldığı fuarda öğrenciler protokole ve misafirlere projelerinin sunumunu yaptılar. 14 tane projenin yer aldığı bilim fuarı 4 Kasım 2021 Perşembe akşamına kadar açık kalacak.

Fuarda projeleri tek tek inceleyen Kaymakam Kemal Ülkü ve protokol üyeleri, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiler.

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde Okul Müdürü Semra Atalmış da öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini şenlik havası içerisinde paylaşmak istediklerini belirterek, "Eğitim öğretimi okulun dört duvarının dışına çıkarmak istedik. Asıl unutulmayan bilgi, yaparak elde edilen öğrenmedir. İnşallah bu fuarımız öğrencilerimizin gelişimine, ilim irfan ve hikmet yolunda yeni ilhamlar kazanmasına ve yeni projelere başlamak için heveslenmelerine vesile olur" dedi.

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