Gençlerden örnek hareket Kan bağışında bulundular

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Malatya’da gençler örnek hareket göstererek kan bağışında bulundular.

28 Ekim3 Kasım Kızılay Haftası olması nedeniyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Kız Öğrenci Yurdunda Kızılay ilgilileri, gönüllü kan bağışında bulunan öğrencilerden 50 ünite civarında kan aldılar.

Bu arada, Beydağı Gençlik Merkezi sağlık timi üyeleri de, Kızılay Haftası münasebetiyle Kızılay standını ziyaret edip kan bağışında bulundular.

Kan bağışının azaldığı kış mevsimi öncesinde kan bağışında bulunarak örneklik gösteren gençlerin hareketi takdirle karşılandı.

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