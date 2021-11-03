Bölgenin ilk tazelenme üniversitesi MTÜ oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgenin ilk tazelenme üniversitesi MTÜ oldu

İHA

Bölgenin ilk tazelenme üniversitesi MTÜ oldu

Dünyada da örnek teşkil edecek bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesi vizyonuyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Tazelenme Üniversitesi" protokolü Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç arasında gerçekleştirilen protokol, 60 yaş ve üzeri insanların üniversitede 4 yıl boyunca belirli konularda dersler alıp, 4 yıl sonunda bir belge ile MTÜ’den mezun olmalarını içeriyor.

“MTÜ tazelenme üniversitesi rol model olacak”
İmzalanan protokolle bölgede rol model olacaklarını belirten MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, üniversitelerin sosyal ve kültürel sorumluluklarının da olduğunu ifade etti. Karabulut, “60 yaş üstündeki herkes müracaat edebilirler tabii ki sayı sınırlamamız olacak. Alacakları dersler genelde sosyal hayatta kendilerine lazım olacak dersler. Herhangi bir mühendislik veya sosyal disiplin dalında değil genel anlamda 60 yaş üzeri insanlarımızın ihtiyacı olan sosyal içerikli dersler olacak" dedi.

"Çok güzel bir model”
Yaşlıların üniversite ile sosyalleşeceklerini ve gençlere de örnek olacaklarını belirten Karabulut, “İhtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklı, özel olarak hazırladığımız öğretim programıyla, yaşlılarımızın öğrenme merakı ve isteği sadece teşvik edilmeyecek, aynı zamanda kendisine ve topluma hala faydalı olabilen, bağımsız ve katılımcı ’yeni yaşlılar’, bu yeni girişimin katma değeri olacaktır. Yaşam boyu öğrenmenin en önemli özelliği rezervlerinizi korumak ve geliştirmek, yeterliliklerinizi artırmak. Yeni bilgi ve deneyimler edinmek, tecrübe transfer etmek ve tecrübeler kazanmak. Kriz durumunda bunu sevk ve idare edebilmek. Bunları öğrencilerimiz 4 yıl boyunca yeniden öğrenecekler, kampüs içerisindeki genç arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Bu karşılıklı öğrenme ve karşılık eğitim programı içerisinde gerçekleşecek olan çok güzel bir model" şeklinde konuştu.
Günümüzde yaşlıların bilim, politika ve ekonomide artan şekilde farklı beklenti, imkan ve sorun kaynağı olarak farklı açılardan ele alındığı yeni bir sürecin içerisine girildiğini vurgulayan Karabulut, “Bazen aktörler kendi bakış açılarından yaşlıyı değil, kendi umutlarını görebiliyor ve yaşlı arka plana düşüyor. Örneğin yaşlıya saygı kavramının yaşlı birey dışındaki aktörlerde oluşturduğu umut ve beklentilerde bunu görebiliyoruz. Beklentiler şimdiye kadar dikkate alınmayan yeni girişimlere de vesile teşkil edebilir. Bunlar arasında Tazelenme Üniversitesi son yılların en anlamlı gelişmelerinden biridir. Çünkü ilk defa yaşlı birey odak noktaya konulmakla kalmayıp, yaşlı bireyin öğrenme yetenek ve becerilerinin varlığı algılanmış ve bunların ömür boyu kalıcı özellikler olarak insan yaşından bağımsız olarak algılanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Bilim camiasına anlamlı bir çağrı olarak nitelendirilebilir”
Karabulut, “Yaşlıyı yeni bir konuma getiren Tazelenme Üniversitesi’nin ömür boyu yaşlanan bireye eğitim olanağı sunması ülkemizde ilk defa gerçekleşmektedir. Bu girişim hem toplumsal yaşlanmaya verilen anlamlı bir yanıt hem de bilim camiasına anlamlı bir çağrı olarak nitelendirilebilir” diyerek, şunları söyledi:
“Tazelenme Üniversitesi’nde gönüllülük ilkesi önemli bir yere sahiptir. Hem öğrencileri hem de öğretim üyeleri hem de kurum olarak Tazelenme Üniversitesi’ni destekleyen üniversiteler aktör olarak rollerini gönüllülük esasıyla yerine getirmektedir. Ülkemizde ilk defa öğretim üyeleri, yaşlılar ve üniversiteler, yaşlılığa yeni bir sima kazandıran anlamlı olduğu kadar önemli bir girişimde birlikte ortak bir hedefe yöneliyorlar. Tazelenme Üniversitesi ömür boyu öğrenen insanlar yaratarak yaşlılığın gülen yüzünü topluma ve toplumun tüm aktörlerine tanıtmak hedefini odak noktaya koyan, tarihimizde ilk defa yaşlıya saygı kavramına yeni bir boyut ekleyen, çağdaş, demokratik, insancıl bir proje olarak insan onurunun da anlamsal boyutlarında bir tazelenme yaratmayı başarmaktadır.”

“Doğu Anadolu’daki ilk tazelenme üniversitesi MTÜ”
İmzalanan protokol ile yerleşkedeki gençlerin üniversiteye gelen 60 yaş üstü bireylerin tecrübelerinden faydalanacaklarını dile getiren Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite idealini yaşatmaktadır. Üniversitemizin öncelikli hedefi şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. Yerleşkemizde ki gençlerimiz de bu projede büyük etken olacaklar. Onlar büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanırken, yaşlılarımız da onların destekleri ile daha verimli zamanlar geçirecekler. Buradan yola çıkarak üniversite olarak Doğu Anadolu’daki İlk Tazelenme Üniversitesi olarak diğer paydaşlarımıza da her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını ...
Gençlerden örnek hareket Kan bağışında bulundular
YEREL HABERLER Gençlerden örnek hareket Kan bağışında bulundular
Arguvan’da bilim fuarı
YEREL HABERLER Arguvan’da bilim fuarı
Malatya'da Kuzey Çevre Yolu 2023'te hizmete girecek Milletvekili Kahtalı: “Yolun 22,3 kilometrelik bölümü bitirildi, fiziki gerçekleşme yüzde 57’ye ulaştı”
YEREL HABERLER Malatya'da Kuzey Çevre Yolu 2023'te hizmete ...
Polisten karbon monoksit uyarısı
YEREL HABERLER Polisten karbon monoksit uyarısı
Dezavantajlı bireylere eğitim
YEREL HABERLER Dezavantajlı bireylere eğitim
Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu ...
Rektör Kızılay: “Ülkemizin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz”
YEREL HABERLER Rektör Kızılay: “Ülkemizin en büyük onkoloji ...
Öğrencilere tasarruf uyarısı
YEREL HABERLER Öğrencilere tasarruf uyarısı
Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)
Jandarmadan yaya önceliği uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan yaya önceliği uygulaması
Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor Gürkan, “Usta Şagirt Kümbeti kültürel mirasımıza dahil edilecek”
YEREL HABERLER Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor Gürkan, ...
Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta ...
Söylemez, “Meslek Kanunu, 24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde”
YEREL HABERLER Söylemez, “Meslek Kanunu, 24 Kasım’da ...
Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi
Yeni Malatyaspor’da, Başakşehir mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da, Başakşehir mesaisi sürüyor
Eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında defnedildi Cani koca tutuklanırken, geride 3 yetim çocuk bıraktı
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında ...
Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
YEREL HABERLER Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Çiftçiler, TMO’dan gübre fiyatlarına müdahale istiyor
YEREL HABERLER Çiftçiler, TMO’dan gübre fiyatlarına müdahale istiyor
Tur rehberleri Yeşilyurt'ta Lezzet Caddesini gezdi
YEREL HABERLER Tur rehberleri Yeşilyurt'ta Lezzet Caddesini gezdi
Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.