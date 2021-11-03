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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı standı kuruldu

İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı standı kuruldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı standı açıldı.
Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Leman Acun Delen, her yıl binlerce insanın organ bağışını beklediğini ve organ bağışının hayat kurtardığını belirterek, “ Şuanda ülkemizde yaklaşık 25 bin civarında insan organ beklemekte. Bunun 22 bin civarı böbrek nakli, 2 bin civarı karaciğer, yaklaşık bin civarı da kalp nakli beklemekte. Organ bağışını bekleyen 22 bin böbrek hastası kurtarılabilir durumda. Çünkü böbrek ve karaciğer naklinde canlı dönerden de nakil olabildiği için önemli” dedi.
“Ülkemizde 350 bin civarında organ bağışı bulunmakta”
Organ bağışı noktasında insanları duyarlı olmaya davet eden Delen, "Ülkemizde her yıl 3 9 Kasım organ bağışı haftası olarak kutlanmakta. Biz de bu vesileyle halkımızı organ bağışı ile ilgili bilgilendirmek amacıyla standımızı kurduk. Organ nakli için çok uzun yıllar emek verildi. Şuanda 350 bin civarında organ bağışı bulunmakta. Hastanemizde de organ bağışı, birimimiz var. Organ bağışlarını usulüne uygun bir şekilde yapmaktayız. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Organ bağışı etkinlikleri kapsamında bir kişiye nefes olmak, umut olmak anlamında organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Organ bağışı stantlarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Öncelikli hedeflerinin donör bağışı ve kadavra bağışını arttırmak olduğunu vurgulayan Delen, "Öldükten sonra toprakta çürüyecek organlarımız başka insanların hayatlarını kurtarabilir. Bu şekilde düşünüp empati yapılıp hem canlı donör bağışı hem de kadavra bağışını artırmamız öncelikli hedefimizdir. Organ bağışının önemine Diyanet İşleri Başkanlığı da caiz olarak belirtti. Bu konuda vatandaşlarımızın sorusuna da açıklıkla cevap vermekteler. Organ bağışı hayat kurtarır. Binlerce bekleyen hasta var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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