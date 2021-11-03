Akçadağ’da 6,5 kilo esrar ele geçirildi

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 6,5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Değirmenler Caddesi üzerinde H.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı bilgisi üzerine harekete geçen Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli yürütülen bir çalışma sonucu H.G.’nin ikametine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 6 kilo 233 gram esrar maddesi ele geçirilirken, H.G. gözaltına alındı. H.G.’nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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