En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da jandarma görevlileri, miniklere trafik eğitim semineri verdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik görevlileri tarafından, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi’nde bulunan Ay Yıldız Anaokulu’nda eğitim ve öğretim gören toplam 65 öğrenciye iki grup halinde trafik eğitim semineri verildi.

Minik öğrencilerin sorularını da cevaplandıran jandarma görevlileri, öğrencilere hediyeler de verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.