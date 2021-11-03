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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turist rehberleri Malatya’nın tarihi mekanlarını gezdi

İHA

Turist rehberleri Malatya’nın tarihi mekanlarını gezdi

Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Kalıcı Listesine girmesi ile birlikte profesyonel turist rehberlerinin ilgi odağı olan Malatya, tarihi eserlerin bir bir gün yüzüne çıkarılması ve var olan eserlerin ise restorasyonlarının yapılarak turizme kazandırılmasının olumlu sonuçlarını almaya başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelinde bulunan birçok tarihi eserin turizme kazandırılması ile birlikte turist rehberleri Malatya’yı da programlarına almaya başladılar.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde, Türkiye’deki tüm Profesyonel Turist Rehberlerine ve TÜRSAB acentelerine açık olarak hazırlanan ‘Unesco meydana getirici şehirler Gastronomi ve Gurme Uzmanlık ve Eğitim Gezisi’ kapsamında, Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odasının düzenlemiş olduğu bir organizasyon ile turlardan biri de Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine Malatya’ya düzenlendi.
Geziye katılan profesyonel turist rehberlerinden Sevgi Karakaya, Malatya’nın çok geliştiğini ifade ederek, “Malatya’ya uzun yıllar önce yabancı turist gurupları getirmiştim. Gaziantep Rehberler Odasının düzenlemiş olduğu bir organizasyon sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar yolum Malatya’ya düştü. Malatya inanılmaz bir gelişim göstermiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a sonsuz teşekkürler ediyorum. Malatya’nın tarihi mekânlarını geziyoruz. Şu anda Taşhoran Kilisesini geziyoruz. Uzun yıllardan sonra buranın tekrar ayağa kaldırılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Malatya’da gastronomi alanında güzel çalışmalar yapılmakta. Geniş bir yemek kültürüne sahip olduğuna şahit olduk. Kültür alanında yapılanlar, yeni müzelerin açılması bizi etkiledi. Gastronomi alanında Büyükşehir Belediyemizin katkılarını görmekteyiz” dedi.
Malatya’da köklü değişiklikler olduğunu belirten turist rehberlerinden İsmail Şakir Epikmen ise, “Malatya’ya ilk defa 1974 yılında 14 yaşında iken geldim. Malatya’ya ondan sonrada defaten geldim. O günkü Malatya ile bugünkü Malatya arasında karlı dağlar kadar fark var. Son dörtbeş yıl içerisinde Malatya’da köklü değişiklikler görüyoruz. Gaziantep Rehberler Odasının oluşturduğu çok güzel bir program içerisinde iki gündür burada misafirlikten öte burada şehzadelik, padişahlık mertebesine ulaştık. Malatyalılar bizleri bağrına bastı, sofralarına aldılar. Her yemek bir ziyafet şekline döndü. Malatya ile ilgili aldığımız bilgiler, izlenimler Malatya’nın bu kısa süre içerisinde yüksek oranda yaşadığı sıçrama söyleyecek kelime bulamıyorum çok heyecanlıyım. Büyükşehir Belediye Başkanının çalışmaları sonucunda Taşhoran Kilisesi muhteşem bir eser bugüne kazandırılmış. Sözün özü ben bir turist rehberi olarak gurubun içindeki bütün arkadaşlarımın duygularını tercüme etmekle görevlendirildim. Başta sevgili Başkanımız Selahattin Gürkan beyefendi olmak üzere bütün belediye çalışanlarına, Valilikten gelen arkadaşlara ve bize refakat eden bütün kardeşlerime Başkanımız Selahattin Gürkan şahsında teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Sofraları açık vücutları sağlıklı olsun hepimize Malatyalı günler olsun” şeklinde konuştu.

“Malatya müthiş bir sinerji yakalamış”
Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Kurucu Başkanı Mehmet Severoğlu da, yaptığı açıklamada, “Gaziantep Rehberler Odasının düzenlemiş olduğu tur kapsamında iki günümüzü Malatya’da geçirdik. Malatya’ya sekiz yıldır sürekli geliyorum. 2019 yılından buyana yapılanlar bölgeyi bilen biri olarak beni bile şaşırttı. 26 Arkadaşımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz gezi müthişti. Malatya mutfağı çok iyi olan bir mutfak çok mükemmel şekilde sunumları gerçekleşti. Bu işin bir mimarı var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beyefendinin göreve gelmesi ile birlikte daha hızlanmış. Malatya müthiş bir sinerji yakalamış. Sayın Başkan yalnız değil ilçe belediye başkanları ile birlikte bölgeye büyük bir ivme kazandırıyor. Malatya halkına şunu ifade etmek istiyorum. Gastronomi ile çok büyük kazanımlar yakalayacaklar. Çünkü malzeme var, bunu kullanıma açmıyorsunuz. Kullanıma açılırsa insanlar Malatya’ya bayılacaklar. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Malatya turizm yılı olacak desem yanlış söylemiş olmam. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi beş yıldızlı ağırladılar. İnanılmaz bir misafirperverlik gösterdiler. Malatya halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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