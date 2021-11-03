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Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız 

DHA

Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız 


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ÖZNUR Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendi sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacaklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Kasımapaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-siyahlı ekip, ligin 12'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.
Sumudica, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kasımpaşa karşılaşmasının analizini yapan Sumudica, "Kaybetsek de yensek de bütün hafta içi her zaman bir analiz toplantısı yapıyorum. Yenmemiz yenilmemiz hiç önemli değil, futbolcularımıza doğru yaptıklarımızı yanlış yaptıklarımızı gösteriyoruz. Eğer futbolcularla bunları konuşmasak ileride bu hatalar devam edecektir. Bu sadece benim futbolcularım için değil diğer takımlar için de böyle. Çünkü ben buraya geldikten sonra Malatyaspor duran toptan 3 tane gol yedi. 2´si korner 1´i penaltı. Herkesin sorumluluk alması lazım, özellikle teknik direktörün bir sorumluluk alması lazım. Futbolcularımıza yaptığımız analiz toplantılarında yaptığımız hataları göstererek bir dahaki sefere aynı hataları yapmamalarını söyleriz. Benim açımdan son 3 maçı açıklamak gerekirse 3 maçta 6 tane yarı yapıyor, bu 6 yarının 5´ini çok güzel oynadık. Tek bir yarıyı kötü oynadık, o da Kasımpaşa´nın ikinci yarısı. Aslında ilk yarıyı güzel oynadık. İkinci yarıda yaptığımız küçük bir hata bizi demoralize etti" diye konuştu.
'4 GOL ATMIŞ 3 GOL YEMİŞ'
Ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda olmaları konusunu değerlendirmesi istenen Marius Sumudica şunları söyledi: 
"Daha önce nasıl bir Malatyaspor vardı ben onu unuttum, geçmiş hakkında konuşursam giden hoca hakkında konuşmuş olurum ve ben bunu hiç sevmiyorum. Ben göreve geldiğimden itibaren Malatyaspor 4 gol atmış 3 gol yemiş. Burada bir pozitif durum var aslında. Şu anda doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hiçbir zaman çıkıp da kameraların önünde futbolcularımı kötü bir pozisyona sokmadım. Sorunlarımızı içeride kendi aramızda çözeriz. Şu anda futbolcularımız motive bir durumda. Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz, kısaca şunu şöyleyim; burada her şey yolunda."
KASIMPAŞA MAÇINDAKİ POZİSYONU HATIRLATTI
Gazetecilerin Başakşehir maçı hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Sumudica, "Önce bir noktaya değinmek istiyorum. Sumudica'nın medyadaki görünen yüzünü değiştirmek için geldim aslında. Çünkü Malatya ve Malatyalılara saygım var. Önceden gördüğünüz çılgın Sumudica yerine, daha sakin bir Sumudica göstermek istedim ama! Kasımpaşa maçından sonra bazı medya gruplarının farklı sorular sorup Adem Büyük'e yapılan penaltıyı sormamalarını ben biraz farklı buldum. Hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğimi söyleyeyim. Ben buraya Malatya´ya bir şeyler katmaya geldim. Futboldan uzaktan yakından haberi olmayan bir kişinin de penaltı diyebileceği bir pozisyondu diyebilirim. Tetteh'in attığı goldeki 2 santim bile olmayan ofsaytı değerlendirip Adem Büyük´ün resmen çekilip düşürüldüğü pozisyonu arkadaşlarıma izlettim. Hiç birinden acaba penaltı olmayabilir mi yorumu gelmedi. Herkesten gelen tepki penaltı olduğu yöndeydi. Hiçbir zaman ben bunlara Malatya´yı kurban etmeyeceğim. Ne itirazlarımla, ne açıklamalarımla, ne futbolcularımın itirazlarıyla kart görmeleriyle Malatya´yı bunlara kurban etmeyeceğim" yanıtını verdi.
'EMRE BİZİ YENERSE GİDİP TEBRİK EDERİM'
Başakşehir´de göreve gelmesiyle birlikte oynadığı tüm maçları kazanan Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Sumudica, "Yeni bir jenerasyon olan Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Güzel oynuyorlar, iyi oyuncuları var. Biz final maçı gibi iyi hazırlanacağız 3 puan almak için. İnşallah iyi olan kazanır. Hiçbir şekilde hakemin ya da başkalarının yardımına ihtiyaç olmadan hem Emre için, hem benim için. İnşallah yenen taraf çok iyi oynayarak kazanır. Emre bizi yenerse gidip tebrik ederim. Ben de yenersem Emre de gelip beni tebrik eder. Umuyorum ki; hiçbir tarafın yardımına ihtiyaç kalmadan futbol kazanır" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Teknik Direktör Marius Sumudica'nın açıklamaları
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-11-03 17:28:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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