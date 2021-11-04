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Üniversitelerde güvenlik tedbirleri eğitimi

İHA

Üniversitelerde güvenlik tedbirleri eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi’ndeki 213 özel güvenlik görevlisine güvenlik tedbirleri eğitimi verildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda toplam 213 özel güvenlik görevlisine, özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, terörle mücadele, asayiş, narkotik suçlarla mücadele, etkili iletişim ve öfke kontrolü, toplumsal olaylara müdahale esasları ve kitle psikolojisi konuları hakkında eğitim düzenlendi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bu tür eğitimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

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