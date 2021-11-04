8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi MTÜ’de düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi MTÜ’de düzenlendi

İHA

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi MTÜ’de düzenlendi

Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi “Dijital Çağda Denetim, Muhasebe ve Finans” ana teması ile bu yıl Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Muhasebe meslek mensuplarının başarısını etkileyebilecek yetkinliklerin tartışıldığı, öğrencilerin kariyer planları ile profesyonel yetkinliğe sahiplik derecesi arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla düzenlenen kongre ilgi gördü.
Kongreye, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çolak, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ Genel Sekreteri Ömer Akkuş, Malatya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke ve kongre panelistleri katıldı. Alanında uzman akademisyenlerin ve meslek mensuplarının katılımıyla iktisadi kalkınma açısından kritik öneme sahip olan muhasebe ve finans alanlarındaki araştırmaların sunularak tartışılan 8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’21) Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulamaları Araştırma Merkezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, Finans Derneği ve Güvence Hizmetleri Derneği’nin paydaşlığında gerçekleştirildi.
MTÜ Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kongrede online katılıp gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Kongremizin temelleri, 3 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ‘Geçmişten Geleceğe Muhasebe ve Finans” konulu konferansta atılmış olup, akabinde 2015 yılında düzenlenen panelde panel yöneticileri ve değerli hocalarımızın kararı ile etkinliğin uluslararası boyutta bir kongreye dönüştürülmesi kararına varılmıştır. Bugün üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz kongremiz, uluslararası niteliği ve kalitesi yıldan yıla artan, muhasebe ve finans alanındaki özgün araştırmaların paylaşımını mümkün kılarak bilimsel bilgi üretimine katkı veren bir platforma dönüşme yolunda da çok önemli bir yere sahip” ifadelerine yer verdi.

“Teknolojik entegrasyon muhasebe alanında da gereklidir”
Karabulut, “Tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzün de değişmeyen tek gerçeğinin değişim olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda muhasebe ve finans alanında da değişim kaçınılmazdır. Covid 19 pandemi sürecinin de etkisi ile teknolojik gelişimlere tüm işletmelerin ayak uydurma çabasını gördük. İşletmecilik dünyasında ileri teknolojiler kullanılması sonucu ortaya çıkan değişim ve dönüşümün işletmelerin diğer fonksiyonlarının yanı sıra en önemli bilgi üretim sistemlerinden biri olan muhasebenin bu değişime entegrasyonunu zorunlu hale getirmektedir. Anadolu’nun kadim kültürünü, medeniyet kodlarını ilim ve irfanla harmanlayarak geleceğe taşıma hedefinde olan üniversitemiz kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Sadece akademik çalışmayla kalmıyoruz, öğrencilerimizin istihdamlarına yönelik çalışmalarda yürütüyoruz. Uluslararası çalışmalarımız alanında yapmış olduğumuz programlar, kongre ve çalıştaylar ile öğrencilerimize daha vizyoner bir bakış açısı sağlıyor, aynı zamanda iş imkanları ve gelecek planlarına yönelik hedefler geliştirmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Uzaktan eğitim teknolojileri ile yüz yüze eğitim birbirini tamamlayan süreçler”
Muhasebenin bu süreçten başarı ile çıkabilmesi için ise muhasebe eğitim sistemlerinin değişime ayak uyduracak şekilde güncellenmesi gerektiğini belirten Karabulut, “Bu anlamda yükseköğretim kurumlarına da eğitim ve öğretim alanında büyük sorumluluklar düşüyor. Onun için yükseköğretim kurumları muhasebe eğitiminin yer aldığı programlarını güncellemeli ve dijital dönüşümle desteklenen içerikler ile zenginleştirmeye gayret etmelidirler. Muhasebe, dış ticaret, finans ve borsa hizmetleri; tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle meslek alanında hızlı değişimlere ayak uydurabilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen eğitim sistemimiz ile geleceğe yön veren nitelikli elemanları yetiştirmek üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kongre düzenleme kurulu adına söz alan Dr. Öğr. Üyesi Metehan Küçüker ise katılımcıları selamlayarak kongreyi bu yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve gelişen üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu dile getirdi. Küçüker, ayrıca kongre düzenleme aşamasında sağladığı katkılar ve destekleri için MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a, Rektör Yardımcısı ve Muhasebe Finansman Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca’ya Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can’a, kongrenin tüm paydaşlarına ve katılımcılarına düzenleme kurulu adına şükranlarını sundu.
Kongre Koordinatörü ve Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can da, kongrenin gelişim sürecini anlatarak düzenleme kuruluna, kongre paydaşlarına, açılış panelistleri ve kongre katılımcılarına, teşekkür etti. Muhasebe ve Finans konularının bir arada tartışılması ile farklılık oluşturan ve alanın en önemli bilimsel toplantılarından biri olan Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’ni Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde düzenliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Can, kongrenin devamlılığının önemine de vurgu yaptı.

“Değişimin ve dönüşümün en hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz”
Güvence Hizmetleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ganite Kurt, “Değişimin ve dönüşümün en hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz ve değişim ve dönüşüm finansal ve finansal olmayan risklerin de artmasına neden oluyor. Riskleri minimize etmek denetim olgusu ile mümkün kılınabilir. Kurumsal hesap verebilirlik, denetim kültürünün yerleştirilmesi toplumsal hesap verebilirliğin ve hesap sorabilmenin de gelişmesine neden olacaktır. Derneğimizin de temel amacı akademisyenleri, meslek mensuplarını, araştırmacıları, uzmanları ve profesyonelleri bir araya getirerek, sunulacak güvence hizmetleri vasıtasıyla karar ericilerin daha doğru bilgi sahibi olarak karar vermelerini sağlayabilmek ve karar süreçlerinde kullanılan bilgilerin ve bilgi içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır” şeklinde konuştu.
Finans Derneği olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projelerine değinen Finans Derneği Genel Sekreteri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, “Finans Derneğimiz, finans alanındaki akademisyenler ile kamu ve özel sektörde finans alanında görev yapan uygulamacıları bir araya getirmek ve etkileşimlerini sağlamak amacıyla Mülkiyeli hocalarımızdan merhum Prof. Dr. Sn. Özdemir AKMUT başkanlığındaki çekirdek bir ekip tarafından 1998 yılında kurulmuştur. Bugün yaklaşık 400 üyesi bulunan Finans Derneği, 22 yılı geride bırakmıştır. Bu süre içerisinde finansal ve ekonomik alanda ülke gündemini meşgul eden birçok konu ile ilgili ulusal ve uluslararası uzmanın katıldığı bilimsel toplantılar düzenlemenin yanında, yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak çok sayıda konferans, panel ve sempozyum düzenlemiştir. Ayrıca üyelerimizin kaynaşmalarını sağlamak ve beyin fırtınası gerçekleştirmeleri amacıyla da her yıl gelenekselleşmiş farklı sosyal etkinlikler düzenlemektedir” ifadelerini kullandı.
Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı Murat Yünlü kongre düzenleme ekibi ve MTÜ yöneticilerine teşekkür ederek, KGK'nın yeni faaliyetleri ve planlanan etkinliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marifetli kursiyerler sertifikalarını aldı Başkan Çınar: “Kadınlarımızın gayreti ve çabasını takdirle karşılıyoruz”
YEREL HABERLER Marifetli kursiyerler sertifikalarını aldı Başkan ...
Marketlere dadanan gasp zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Marketlere dadanan gasp zanlısı yakalandı
Üniversitelerde güvenlik tedbirleri eğitimi
YEREL HABERLER Üniversitelerde güvenlik tedbirleri eğitimi
Canice öldürülen kadının ailesi, en ağır cezanın verilmesini istiyor Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürülen kadının arkasında gözü yaşlı 3 çocuk kaldı Genç kadının babası: "En ağır cezanın verilmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Canice öldürülen kadının ailesi, en ağır cezanın ...
Fendoğlu, tapu kadastro yenileme çalışmalarını sordu
YEREL HABERLER Fendoğlu, tapu kadastro yenileme çalışmalarını sordu
Başkan Sülük: “Pütürge’de istihdam anlamında önemli projeleri hayata geçirdik”
YEREL HABERLER Başkan Sülük: “Pütürge’de istihdam anlamında önemli ...
Battalgazi'de çocuklara “temiz çevre ve atık” eğitimi
YEREL HABERLER Battalgazi'de çocuklara “temiz çevre ve atık” eğitimi
Şeker fiyatlarına zam iddiaları Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat: "Şeker fiyatları standart”
YEREL HABERLER Şeker fiyatlarına zam iddiaları Şeker İş Sendikası ...
Yeni Malatyasporlu Haddadi, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Haddadi, Türk vatandaşlığı için ...
Oussama Haddadi: "Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız"
YEREL HABERLER Oussama Haddadi: "Başakşehir karşısında daha iyi ...
Lösemi Hastası Ömer’e jest
YEREL HABERLER Lösemi Hastası Ömer’e jest
Malatyalı Boksör Karakuş, Avrupa Şampiyonasında iddialı
YEREL HABERLER Malatyalı Boksör Karakuş, Avrupa Şampiyonasında ...
Sumudica: "Final maçı gibi iyi hazırlanacağız"
YEREL HABERLER Sumudica: "Final maçı gibi iyi hazırlanacağız"
Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız 
YEREL HABERLER Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi ...
Battalgazi Belediye Meclisi, 11 gündem maddesini görüştü
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye Meclisi, 11 gündem maddesini ...
Turist rehberleri Malatya’nın tarihi mekanlarını gezdi
YEREL HABERLER Turist rehberleri Malatya’nın tarihi mekanlarını ...
Miniklere trafik eğitim semineri
YEREL HABERLER Miniklere trafik eğitim semineri
Öğrenciler eserlerini tanıttı
YEREL HABERLER Öğrenciler eserlerini tanıttı
Akçadağ’da 6,5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Akçadağ’da 6,5 kilo esrar ele geçirildi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı standı kuruldu
YEREL HABERLER Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı standı ...
Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını ...
Bölgenin ilk tazelenme üniversitesi MTÜ oldu
YEREL HABERLER Bölgenin ilk tazelenme üniversitesi MTÜ oldu
Gençlerden örnek hareket Kan bağışında bulundular
YEREL HABERLER Gençlerden örnek hareket Kan bağışında bulundular
Arguvan’da bilim fuarı
YEREL HABERLER Arguvan’da bilim fuarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.