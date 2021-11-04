Hac umre ve seyahat acenteleri de covid-19 mağduru

Hac Umre Seyahat Acenteleri Malatya Temsilcileri bir araya gelerek, Covid19 nedeniyle işlerinin durduğunu belirtip, hükümetten destek beklediklerini dile getirdiler.

Malatya’da Hac umre seyahat acenteleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Özel bir cafe de toplantı gerçekleştiren acente temsilcileri, sorun ve talepleri dinledi. Hac ve Umre Seyahat Acenteleri adına konuşan Diyaeddin Şahin, açıklamasında, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınının tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye’ye de ciddi zararlar verdiğini hatırlatarak, bu durumdan en çok etkilenenlerin, seyahat acenteleri ve çalışanları olduğunu ifade etti. Covid19 nedeniyle işlerinin durduğunu belirten Şahin, hükümetten destek beklediklerini dile getirdi.



“Kudüs 1 Kasım itibariyle açıldı”

Covid 19 pandemisi nedeniyle Türkiye’deki vatandaşların hac ve umre’ye gidemediğini belirten Şahin, “Kudüs ziyareti 1 Kasım itibariyle açıldı. Aşısını yaptırmış vatandaşlarımız HES konuyla buraya ziyaretlerini yapabilecekler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.