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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fendoğlu, sulama yatırımlarını sordu

İHA

Fendoğlu, sulama yatırımlarını sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak, Malatya ve bölgesinde ihtiyaç duyulan gölet, sulama içme suyu isale hatları ve barajların 2022 yatırımları içinde olmasını talep etti.
Fendoğlu TBMM’de yaptığı konuşmasında, “Malatya'mıza 2022 yılı için istenen yatırımlarımız vardır, şöyle ki: Yoncalı İsale Tüneli, Akçadağ Taşevler Sulaması, Yaygın Göleti Sulaması, Doğanşehir Elmalı Göleti İkmali, Kuluncak Karaçayır Göleti İkmali, Darende Çınarköy Göleti İkmali, Hekimhan Karadere Göleti, Hekimhan Karamahmut Göleti Sulaması, Hekimhan Budaklı Göleti Sulaması, Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması, Boztepe Pompaş Sulaması, Yeşilyurt Beylerderesi 3'üncü Kısım Taşkın Koruma İnşaatı, Battalgazi Derme Deresi 3'üncü Kısım Taşkın Koruma İnşaatı, Malatya İçme Suyu İsale Hattı Rehabilitasyonu, Kapıkaya Sulaması, Doğanşehir Söğüt Göleti Rezervuar Alanı, Kuluncak Sofular Sulaması Sanat Yapıları ve Mekanik İmalatları, Kale Kürsülü Barajı ve Sulaması'nı Sayın Bakanımızdan talep ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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