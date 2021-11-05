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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoncalı Barajı yapımı yıl sonunda tamamlanıyor

İHA

Yoncalı Barajı yapımı yıl sonunda tamamlanıyor

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde inşaatı devam eden Yoncalı Barajı bu yılın sonunda tamamlanarak, su tutmaya hazır hale getirilecek.
İlçede Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9 bin 40 metre uzunluğun ki Yoncalı Sulaması İsale tünelinde 2 bin 983 metre ilerleme sağlandı. Fiziki gerçekleşme yüzde 35 seviyesinde.
Yoncalı Barajı inşaatında barajın tamamlanması ile depolanacak olan 114 milyon metreküp su ile 174 bin 090 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Yoncalı Barajı’nda gövde kaya dolgusu ve dolu savak imalatları tamamlandı. İmalatı devam eden ön yüzü beton kaplamanın yüzde 30 ‘u tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar tamamı bitirilmek suretiyle Malatya Yoncalı Barajı su tutmaya hazır hale getirilmiş olacak.

Yıllık 165 Milyon TL gelir sağlanacak
Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajının ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 165 milyon TL gelir artışının sağlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

23 yerleşim birimi sulanacak
Sulamadan faydalanacak 23 yerleşim birimleri ise şöyle:
“Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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