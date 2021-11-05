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Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı Çınar: “Vizyonunuz, heyecanınız ve enerjiniz bize güç veriyor”

İHA

Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı Çınar: “Vizyonunuz, heyecanınız ve enerjiniz bize güç veriyor”

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlerimizin heyecanı, vizyonu ve enerjisi millete hizmet yolunda bize büyük bir güç veriyor” diye konuştu.
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Lezzet Caddesinde hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri gezip, kültürel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.
Yeşilyurt Mutfağında samimi ve güzel bir ortamda gerçekleşen istişare toplantısında konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, gençlere yönelik yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, “ Genç ve dinamik bir Belediye Başkanına sahip Yeşilyurt Belediyemiz gençlere yönelik birbirinden kıymetli yatırımlar ve projeleri hayata geçiriyor.2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ederek gençlere yönelik çok güzel faaliyetlerin altına imza atan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a tüm gençlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyoruz. Merkezi Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizin hizmetlerinin her geçen gün artması bizleri mutlu etmektedir. Gençlerimizin sportif, sosyal, bilimsel ve kültürel yönden gelişimlerine destek verecek tüm talepleri yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar öncülüğünde Yeşilyurt’ta oluşturulan özgüven inşası hepimizi gururlandırırken, bu yenilikçi ve modern yatırımlar hayat standartının da yükselmesine neden olmuştur” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelip istişare etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Gençlerin vizyonu, heyecanı ve enerjisinin millete hizmet yolunda kendilerine büyük bir güç kattığını vurgulayan Çınar, “ AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerini Lezzet Caddemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım.19 yıldır kesintisiz işleyen bir sistem, bir dinamizm ve bir enerjiyle ülkemize çok önemli katma değerler katan AK Parti İktidarıyla ülkemiz geleceğe daha güvenle bakmaktadır. Yaklaşık 13 yıldır farklı kademelerde Malatya ve Yeşilyurt’a hizmet eden, son 2,5 yıllık süreçte te Yeşilyurt gibi çok değerli ve özel bir ilçenin Belediye Başkanlığını yapma onuruna ulaşmış birisi olarak gençlerimize çok büyük önem veriyorum. Gelecekle ilgili güzel hayalleri ve beklentileri olan, geleceğe umutla bakan gençlerimize en güzel şekilde rehberlik yapmak, doğru ve düzgün bir aile ve meslek hayatına sahip olmaları içinde çok ciddi yatırımların altına imza attık, yenilikçi ve modern temelli yeni eserlerimiz ile de yakaladığımız başarılarımızı her geçen gün daha da geliştirip ilerletiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Yeşilyurt’un hızla geliştiği için yatırım alanlarını artırdıklarına dikkat çeken Çınar, “2019 yılında ki seçimlerde ilçemizin ihtiyaç duyduğu, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak 45 vaatte bulunmuştuk. 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir günümüzü bile boş geçirmeden gece gündüz demeden çalışarak bu vaatlerin büyük bir kısmını tamamlarken, bölgemize değer katacağına inandığımız 18 yeni yatırımı daha ekleyerek toplamda 74 dev yatırımla ilçemizin yaşam seviyesinin yükselmesini sağladık. İlçemiz hızla geliştiği ve değiştiği içinde sürekli çalışıyoruz, yeni projeler üretiyoruz, yeni alanlar açıyoruz, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına karşılık verecek güzel ve önemli yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Her alanda çalışan bir yerel yönetim olarak eğitimden sağlığa, kültürden tarıma, çevreden kentsel dönüşüme, spor yatırımlarından meslek edindirme kurslarına kadar vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak kaliteli hizmetler üretiyoruz. Park sayımızı 215’e çıkarttık, 8 müze ve 8 Millet Kıraathanesini ilçemize kazandırdık, Gençlik Merkezi sayımızı 14’e çıkarttık. 2019 yılında bütçemiz yaklaşık 150 milyon TL iken 2022 yılı için öngördüğümüz bütçe 346 Milyon TL.dir ama yine yetmiyor niye ilçemize hızla gelişiyor, bölgemizin talepleri hızla artıyor, bizlerde planlı çalışarak bu taleplere en güzel yatırımlarla cevap veriyoruz” diye konuştu.
Başkan Çınar konuşmasının sonunda gençlerin teknolojik ve bilimsel anlamda kendileri yetiştirmelerine katkı sunmak adına başlattıkları projelerden bahsederek, “Kiltepe’de hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde robotik kodlama atölyesi açıyoruz, bilişim sınıfı açıyoruz, esporla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Beylerderesi’nde rafting alanı, Yakınca mahallemizde golf sahası kurmak içinde ciddi görüşmeler yapıyoruz, projelerimizi ilgili makamlara ilettik. Bu hizmetlerimizin temel gayesi, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, özgüveni yüksek, idealist gençlerimizin sayısını artırmaktır. TEKNOFEST’e giden okullarımıza ise tüm desteğimizi veriyoruz. Spor Tesislerimiz ve Millet Kıraathanelerimizin sayısını neden artırdık, biz istiyoruz ki gençlerimiz kötü alışkanlardan uzak dursun, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık versin, teknolojik gelişmeleri takip etsin, bilimsel alanlarda kendini en güzel şekilde yetiştirsin. Gençlerimize ve geleceğimize yatırım yapmaya aralıksız devam edeceğiz. Çünkü biz bütün gençlerimizi seviyoruz” dedi.
İstişare toplantısında söz alan gençlerin talepleri ve önerilerini dikkatlice dinleyen Çınar, yöneltilen tüm sorulara cevap verip, gençlere yönelik yeni projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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