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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatyalı üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohumluk dağıtıldı

İHA

Malatyalı üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohumluk dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında, Malya’daki 314 üreticiye yüzde 75 hibeli 92 ton kaba yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tohumluk dağıtım programına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Çolak, Tarım Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve proje kapsamındaki üreticiler katıldı. Burada konuşan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, mera ıslahı projesi kapsamında Malatya'daki kaba yem açığını karşılamak amacıyla bakanlığımızın desteğiyle dörtlü karışım yem dağıtımı yapıldığını ifade ederek,” İlimize yaklaşık 92 ton dörtlü karışım tohumu geldi. Çiftçi ve hayvan üreticilerine dağıtıyoruz. Geçen yıl denedik, kurak şartlar olmasına rağmen yüksek miktarda verim aldı. Çiftçi çok memnun kaldı. Dörtlü karışımın içerisinde baklagillerin olması, protein değerlerinin yüksek olması hayvanların beslenmesi açısından önemli olduğunu üreticimiz gördü. Kaba yem, yem açığını karşıladığı gibi ayrıca besin değeri yüksek olduğu için kesif yemin tüketimini de bir miktar azaltmış olacak” dedi.
Belediye Başkan Vekilli Mehmet Çolak ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Çolak, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.
Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da yaptığı konuşmada, özelikle üretene sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Bu gibi projeler Malatya'mız için önemli. En önemlisi şu. Mera ıslahı ile ilgili il müdürlüğümüzle bir proje hazırlayarak, bakanlığa sunduk. Yaklaşık 2 milyonluk projeye destek verdik, destek veren herkese yetiştiriciler adına teşekkür ediyoruz. Üretmemiz lazım, üretene sahip çıkmamız lazım. Eğer üretmezsek, dışa bağımlı olacağız. Büyük ülke olmak istiyorsak üretmeliyiz. Kırsalda en büyük sorunumuzdan biride çobanlık, çobanlarımıza yerel yöneticilerimizin, bakanlığımızın destek çıkmasını istiyoruz. Sosyal güvence eksikliğinden çoban bulamıyoruz. Bir sosyal çalışma yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise bu yılın kurak geçtiğini bu tür desteklerini önemli olduğunu vurgulayarak, “Kaba yem ihtiyacı Malatya'da hat safhada. Üreticiler kaba yemden dolayı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Bu gibi desteğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu süreçte üreticilerimize destek veren herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardında 314 üreticiye yüzde 75 hibeli 92 ton kaba yem bitkisi tohumu verildi.

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