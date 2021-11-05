Malatya’da kış tedbirleri kordinasyon kurulu toplandı

Malatya merkez ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmalarda alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Aydın Baruş, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Baruş, kış öncesi tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, “Kış tedbirlerinin çoğunu trafik tedbirleri oluşturuyor. Karayolları ile birlikte, doğal afet olan çığ düşmesi, yolların kapanmasına karşılık kurtarma hizmetleri gibi hususları da gündeme alıyoruz. Bu noktada kurumlar arası işbirliği çok önemli. Olağanüstü bir durumda kurumlarımızın birlikte hareket etmesi önemli. Karayolları ile birlikte büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz kurtarma hizmetlerinde sağlık müdürlüğümüz, emniyet, jandarmamız ve askeri kurtarma ekiplerimiz birlikte hareket etmesi gerekiyor. İlçelerde de karayolları ile birlikte kaymakamlıklarımız ve yerel yönetimlerimiz birlikte hareket etmeli. Yol kapanması veya doğal afet durumlarında yapılması gereken adımları ele alacağız” dedi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz ise kış tedbirleri kapsamında alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hakkında sunum gerçekleştirdi. Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen de, Malatya ve diğer iller ile ilçeler arasındaki bağlantısını sağlayan karayollarında kış tedbirleri kapsamında alınacak önlemler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis hallerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve karla mücadelede kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

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