Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Turkovac aşısı yapılmaya başlandı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, vatandaşları yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinden korunmak için Turkovac gönüllüsü olmaya davet etti.

Bentli, “1859 yaş aralığındaysanız, şu ana kadar Covid19 hastalığını geçirmediyseniz, 2 doz Sınovac aşınızı yaptırdıysanız ve 2. Doz aşınızın üzerinden en az 3 ay en fazla 9 ay geçtiyse, siz de Turkovac gönüllüsü olabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Tamamlama aşısına davet

İlk yerli aşı Turkovac için gönüllü olmak isteyen vatandaşların e nabız üzerinden randevu alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ ne beklediklerine dikkat çeken Bentli, “Aşı tamamlanma oranımızın hala ülke ortalamasının altında olduğu günümüzde, hastanelerimizde yatan özellikle yoğun bakımlarda tedavi gören veya vefat eden hastalarımızın aşısız veya eksik aşılı olduğunu biliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımızı geç kalmadan aşılarını tamamlamaya davet ediyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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