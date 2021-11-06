Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Başakşehir'in geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Berkay’ın şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

14. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Visca’nın sert şutu az farkla auta çıktı.

21. dakikada Haddadi'nin ara pasında ceza sahası içinde Tetteh'in vuruşunu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

23. dakikada Visca’nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topla buluşan Okaka’nın sert vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.

30. dakikada ceza sahası dışından Adem'in sert vuruşunda top az farkla üst direkten auta çıktı.

37. dakikada Mounir’in ceza sahası içerisine ortasında ceza sahası içinde Tetteh'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

39. dakikada Chadli’nin pasında ceza sahası içinde Tolga’nın vuruşunda top savunmada Hafez’in ayağından sekerek ağlarla buluştu. 01



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Bozbey xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Haddadi xx, Sadık xx, Semih xx, Ndong x, Chouiar xx, Aabid xx, Karim Hafez xx, Mustafa xx, Tetteh xx, Adem xx

Yedekler: Abdulsamed, Awuku, Mallan, Haqi Osman, Walter, Atakan, Jospin, Mert, Muhammed, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Ömer xx, Silva xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Tolga xx, Visca xx, Mahmut xx, Berkay xx, Nacer xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Alaksic, Şener, Guldbrandsen, Deniz, Carlos, Peter Zulj, Emre, Lima, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belezoğlu

Gol: Tolga (dk. 39) (Başakşehir)

Sarı Kart: Adem, Ndong (Y. Malatyaspor)

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