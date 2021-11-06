Lösemili çocuklara jandarma şefkati

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Malatya’da kadın jandarma görevlileri, lösemili çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Malatya Jandarma Komutanlığı kadın görevlileri, 28 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla ilgilenen jandarma kadın görevlileri, lösemili çocuklara hediyeler de verdi.

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