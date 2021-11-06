Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka Başakşehir’in 31 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

55. dakikada ikinci yarıya hızlı başlayan konuk ekipte sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay’ın sert vuruşunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.

56. dakikada Mustafa’nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Tetteh’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

58. dakikada saha dışında topla buluşan Visca'nın bekletmeden vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 02.

61. dakikada dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı pasta Okaka tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 03

84. dakikada konuk ekibin gol arayışında kaleci Ertaç’tan seken topu kontrol eden Aleksic’in vuruşunda Sadık topu kale çizgisinden çıkarak kornere çeldi.

90. dakikada Başakşehir’de kaleci Volkan’ın kısa vuruşunda topu kontrol eden Kubilay ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 13



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Bozbey xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Haddadi x, Sadık xx, Semih x, Ndong x (Jospin dk. 46 x), Chouiar x (Kubilay dk. 68 x), Aabid x, Karim Hafez x, Mustafa x, Tetteh x (Walter dk. 83 ?), Adem x

Yedekler: Abdulsamed, Awuku, Mallan, Haqi Osman, Atakan, Mert, Muhammed

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Ömer xxx, Silva xxx, Ndayishimiye xxx, Hasan Ali xx (Lima dk. 83 ?), Tolga xxx, Visca xxx, Mahmut xx, Berkay xxx (Alaksic dk. 72 x), Nacer xx (Guldbrandsen dk.72 x), Okaka xxx

Yedekler: Muhammed, Şener, Deniz, Carlos, Peter Zulj, Emre, , Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Kubilay (dk. 90) (Y. Malatyaspor), Tolga (dk. 39), Visca (dk. 58), Okaka (dk. 61) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Adem, Ndong, Tetteh (Y. Malatyaspor), Visca (Medipol Başakşehir)

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