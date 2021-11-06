Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ile Öznur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, deplasmana galibiyet için geldiklerini kaydederek, "Karşılaşmanın başlangıcı kolay olmadı ancak golden sonra açıldık. Başlangıç kolay değildi, pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Golü attıktan sonra kapılar açıldı. Biz oyunumuza devam ettik, oyuncularımızı tebrik ediyorum, maçtan maça bu motivasyonu gösterdikleri için. Oynadığımız futboldan çok mutluyuz, günden günde daha iyi yapıyoruz, çok mutluyuz gerçekten" diye konuştu.

MARIUS SUMUDICA: BAŞAKŞEHİR BUGÜN KAZANMAYI HAK EDEN TARAFTI

Öznur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Oynadığımız takım bizden daha iyiydi. Çünkü yedek kulübesine baktığımız zaman giren 4-5 oyuncu ilk 11'de rahatlıkla oynayabilecek oyunculardı. İlk yarı 1-0 içeri girdik. 12 dakika içerisinde ikinci yarıda 2 gol yedik. Tetteh'in 1-0'ken kaçırdığı bir gol vardı. Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı. Tebrik ediyorum Başakşehir'i. Emre geldikten sonra da iyi bir oyun çıkarıyorlar. Son 2 yıl içinde oyuncuların yüzde 70'ine baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde oynayan oyunculardan oluşmakta. Güzel bir kadrosu var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erdinç Sözer'in açıklamaları

Marius Sumudica'nın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-06 19:01:39



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