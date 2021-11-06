Sumudica: "Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica, Başakşehir yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, “Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı” dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün sahalarında ligin iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını ifade ederek, “Takım bizden daha iyiydi bunu söyleyebilirim. Yedek kulübelerine baktığımız zaman giren 45 oyuncu ilk on birde rahatlıkla oynayabilecek oyunculardı” dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 10 geride girdiklerini belirten Sumudica, ”İkinci yarı 12 dakika içinde 2 gol yedik. Tetteh’in oyun 10 iken kaçırdığı bir gol vardı. Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı. Kendilerini tebrik diyorum. Emre Belözoğlu geldikten sonra iyi bir oyun çıkarıyorlar. Son 2 yıl içinde oyuncularının yüzde 70’ine baktığımız zaman Avrupa liginde oynayan güzel bir kadroları var. Her maça hazırlandığımız gibi bu maça da hazırlandık. Futbolda bunlar var, senden iyi takım olunca böyle sonuçta gelişebiliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.