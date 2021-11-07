Organ bağışı için çaba

Tedavisinin sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de önemli sağlık sorunlarından biri olması nedeniyle organ bağışı konusunda gönüllülük istendi.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından 39 Kasım Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağış standı kuruldu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde de kurulan organ bağış standında, vatandaşlardan gönüllü olarak organ bağışı sözleşmesi imzası alınıyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından organ bağışıyla ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli konu, organ ve doku bağışının temini, bu bağışın arttırılması için kamuoyunda bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesidir. Organ bağışı bilincinin geliştirilmesi için halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gereklidir. Türkiye’de organ nakli ile ilgili en önemli sorun, organ bağışı sayısındaki yetersizliktir. Bu sorunun temelinde, ailelerin sosyal ve kültürel nedenlerle gösterdikleri direnç ve organ bağışının tam olarak anlaşılmamış olması yatmaktadır. Organ bağışı, organ naklinin toplum tarafından benimsenmesiyle giderek artacaktır. Bu nedenle vatandaşların organ bağışı konusunda gönüllü olmaya davet ediyoruz” denildi.

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