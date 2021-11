Down sendromlu çocuklar yeteneklerini sergiledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Down Sendromlular +1 yetenek sergisi açılışına katıldı.

Down Sendromlular Dernek Başkanı Nursel Vardı, Malatya Park AVM’de düzenlenen açılış öncesi yaptığı konuşmada, “21 Mart 2020 tarihindeki sergimizi pandemi salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelemiştik. Bugün Sayın Başkanımızın da katılımı ile açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Gönül Elçilerimizle birlikte çocuklarımız bir defile hazırladılar açılışımla birlikte çocuklarımızın defilelerini de hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

Down Sendromlu çocukların özel çocuklar olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Bir toplumun gelişmişliği o toplumda yaşayan bütün kesim ve kesitlerinin refahlarıyla değerlendirilir. Bir toplumun toplum kesitleriyle refahı paralel bir şekilde gidiyorsa o toplum gerçek anlamda gelişmiş toplumdur. Hakikaten ülkemizde son zamanlarda özellikle okul öncesi eğitim noktasında olsun, özel eğitim kurumları olsun bunlara destek veren derneklerimiz olsun, sivil toplum kuruluşlarımız olsun, devletimiz olsun bu konuda gerçekten güzel bir koordinasyon içerisinde bu işi gerçekten çok güzel bir şekilde götürmekteler. Ben özellikle DOWN Sendromlular Dernek Başkanımıza ve Yol Arkadaşlarım Spor Kulübü Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu evlatlarımızı özenle yetiştiren ve bu serginin açılışında emekleri olan öğretmenlerimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Belediyemiz tarafından Down Sendromlu çocuklarımız için hazırlamakta olduğumuz Down Sendromlu Kafemiz kısa bir süre sonra açılacağını da burada belirtmek istiyorum. Tekrar bu başarılarından dolayı bütün çocuklarımızı kutluyorum, öğrencilerimize bu güzel eserleri yapmayı sağlayan öğretmenlerimizi de tekrardan kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Down Sendromlu çocuklar gönül elçileri ile birlikte kısa bir defile sundular. Defilenin ardından serginin açılışı gerçekleştirilerek sergi katılımcılar tarafından gezildi.

