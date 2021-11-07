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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki il sınırında su gerginliği

İHA

İki il sınırında su gerginliği

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi ile Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı (Bulam) kasabası halkı yıllardır çözülemeyen sınır davaları nedeniyle su yüzünden yine karşı karşıya geldi. Bulam Belediyesi, yıllardır Kurucaova Mahallesi tarafından kullanılan suyu almaya çalışınca gergin anlar yaşandı.
Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından sözü edilen yerde suyun debi ölçümü istendi. Bölgeye gelen DSİ Malatya Şube Müdürlüğü'nden Şef Derya Dağlıca, ölçüm yaptırmayan halkı sakinleştirerek, olayın gidişatını anlattı ve şu an yapılan işlemin bir tahsis işlemi olmadığını, sadece suların gerçek koordinatlarının alınması ve hangi paftada yer aldığının belirlenmesi olduğunu söyledi. Çelikhan ve Doğanşehir Kaymakamlıklarının yaptığı çalışmalar ve jandarma ekiplerinin sağduyulu yaklaşımları nedeniyle olay çıkması önlendi. Kurucaova halkı araçlarını çekerken, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'ten DSİ ve kadastro ekipleri bölgeye gelerek su ve sınır ölçümleri gerçekleştirdi.
Kurucaova Mahallesi Muhtarı Mehmet Tatar, “1949 yılında bize tahsisi yapılan ve yıllarca yaylaklarımız olan bu bölgede son zamanlarda avukat kanalıyla bir şekilde Adıyaman’a bağlı Pınarbaşı’na suyun tahsisi yapılmış ve yıllardır bize ait olan yaylaklarımızın bulunduğu, sularımızın bulunduğu meralarımıza el konulmuştur. Yıllardır tapumuzda olan yayla ve yayla suları bize aittir. Şimdi bize ait bu sularımızı içme suyu olarak Kurucaova’nın hizmetine sunmak istiyoruz. Ancak bize yardımcı olunmuyor. Bulam’a 1997 yılında kadastro girdi. Nasıl oluyor da bizim tapumuzun üstüne tekrar tapu çıkartılır anlayamıyoruz. Bizler mahallelerin dulundan, yetiminden para topladık. Milyonlarca lira para harcadık, şimdi bu suyu verme imkanımız yoktur. Biz bu suyu içme suyu olarak almak istiyoruz. Bulam halkı ise sulama suyu olarak kullanmak istiyor. Konu mahkemeye intikal etti. Lakin sürekli yer değişiyor bir onlara tahsis ediliyor bir bize tahsisi ediliyor” ifadelerini kullandı.
Resul Başak isimli mahalle sakini, "Kadimden bu yana kullandığımız ve üzerinde hala evlerimizin temeli ve mezarlarımız olan Kürtkıran mevkiindeki suyu Bulam Belediyesi almak istiyor. Bu yayla Kurucaovalıların kadimden beri kullandıkları yayladır. Bulam Belediyesi bu suyu götürmeye çalışmaktadır. Bu su bizim hem yaylak suyumuz hem de içme suyumuzdur. Bulam’ın yaylası ilerdedir. Hatta kadimden beri onların su kuyusu bulunmaktadır. Onlar hayvanlarını oradan sulamaktadırlar. Su bizimdir. Yıllardır bizim muhtarlığımız merayı kiralamıştır. Makbuzlarımız bulunmaktadır" dedi.
Nazım Aşkın isimli mahalle sakini de, “Bulam Belediyesi suyun yakınlarına kadar boruyu döşemiş. Kurucaova köylüleri ise bölgeye çıkarak sularını vermeyeceklerini belirmiştir. Jandarma olaylara müdahale ederek iki tarafı da durdurdu. Ancak iki tarafta ısrarcıdır. Önlem alınmadığı takdirde köylüler suyun gözünde karşı karşıya gelmesi durumunda, istenmeyen ve telafisi mümkün olmayan olaylar çıkması riski vardır” şeklinde konuştu.

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