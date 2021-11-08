Coğrafi işaret tescil belgeleri esnafla buluşuyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Hedefimiz, zengin yemek kültürümüzün hak ettiği konuma ulaşmasıdır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafi işaret tescil belgeleri esnafla buluşuyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Hedefimiz, zengin yemek kültürümüzün hak ettiği konuma ulaşmasıdır"

İHA

Coğrafi işaret tescil belgeleri esnafla buluşuyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Hedefimiz, zengin yemek kültürümüzün hak ettiği konuma ulaşmasıdır"

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olan Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumundan aldığı tescil belgelerini yöresel yemeklerin tanıtımı ve satışını yapan işletmelerle buluşturmaya devam ediyor.
Malatya ve Yeşilyurt’un zengin yemek kültüründe yer alan yöresel yemeklerin yanı sıra tarımsal ürünlerin marka değerinin korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalara ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanlığını yürüten Hacı Baba Et Lokantası Sahibi Zeki Saygı’yı işyerinde ziyaret ederek Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan AnalıKızlı, Malatya İçli Köfte, Kiraz Yaprağı Sarma Köftesi ve Malatya Tandır Ekmeği Coğrafi İşaret Tescil belgelerini verdi. Yöresel yemeklerin korunması ve geleceğe taşınması adına yürütülen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, “ Kayısımız, dalbastı kirazımız, tandır ekmeğimiz, tiritli köftemiz, analıkızlı yemeğimiz, kiraz yaprağı sarması köftemiz gibi birbirinden lezzetli 16 farklı yöresel yemek ve meyvelerimizin coğrafi işaret tescil belgesine kavuşması Malatya’nın katma değerine ve tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. Kayısımızın yanı sıra birbirinden lezzetli yemeklerimizin tanıtılmasına yönelik Malatya’da başlatılan topyekün seferberlikten büyük bir memnuniyet duymaktayız, bu işe emek sarf ediyorlar. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarda Malatya’nın zengin yemek kültürünün tanıtılmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği ve firma olarak ta Mehmet Çınar Başkanımıza müteşekkiriz, emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Malatya’nın geleneksel sofra kültüründe yer alan yemeklerinin yanı sıra tarımsal ürünlerinin korunması adına gerçekleştirilen coğrafi işaret tescil belge alma sürecinde Malatya’nın büyük bir mesafe aldığını söyledi. Yeşilyurt Belediyesi olarak Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olduklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Malatya’nın gastronomisinin tanıtılması açısından son dönemlerde ciddi mesafeler alındı, topyekün yapılan çalışmalar neticesinde iyi bir dönemde olduğumuzu belirtmek isterim. Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan 16 ürünümüz var, bunların 6’sını almak Yeşilyurt Belediyesine nasip oldu. Şu anda Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya’nın en eski işletmelerinden olup, coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan yöresel yemeklerimizin tanıtımı ve satışı açısından güzel işlerin altına imza atan Hacı Baba Et Lokantamıza da aldığımız tescil belgelerini teslim ettik. Günümüzde ürünün patentini alma, markalaşma, coğrafi işaret çok önemli hale geldi. Bu nedenle yerel ürünlerimize coğrafi işaret alınması, esnafımızı dolayısıyla yerel ekonomiyi güçlendirecektir, esnaf ve sanatkârımızın kalkınmasına büyük katkı sunacaktır” dedi.
Hedeflerinin Malatya’nın zengin yemek kültürünün gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Malatya’nın zengin tarihi, kültürü, yemekleri ve geleneksel hayatını iç ve dış turizme kazandırmak açısından son dönemlerde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız, sayısı 8’e çıkan müzelerimiz, yöresel yemek ve eşyalarımızın satış noktaları, el sanatlarımızın yaşatılması açısından birbirinden özel projelerimizi söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizle buluşturduk. Zengin ve güçlü tarihimizi planlı yatırımlarla bugünden geleceğe taşıyoruz. Coğrafi işaret tescil belgelerimizde yerel ekonominin ve esnafın kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir. Sabırla, özveriyle ve gayretle yürüttüğümüz çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık, esnaflarımızı da bu anlamda destekliyoruz. Yemeklerimizin güçlü ve planlı çalışmalarla tanıtılmasına yönelik çalışmalarımıza büyük destek veren esnaflarımızın da katkılarıyla kentimize ve ilçemize inşallah daha fazla turistin gelmesini sağlayacağız. Yerel ekonominin ve esnafımızın güçlenmesi adına coğrafi işaretli ürünleri çok önemsiyoruz. Yaptığımız yatırımlar neticesinde Malatya’nın gastronomisi, tarihi ve kültürünün daha geniş kesimlere tanıtılması açısından büyük bir mesafe aldık. Malatya’ya dışardan gelecek olan misafirlerimizin yanı sıra değerli hemşerilerimiz, coğrafi işaret tescil belgesi alan işletmeler ve lokantalarımızda gönül rahatlığıyla bu yemeklerimizi yiyebilir, ikram edebilir ya da il dışına giderken de bu yemeklerimizi götürebilirler. Amacımız; Malatya’nın gastronomi ve turizm alanında hak ettiği konuma ulaşmasıdır. Belediye olarak ta hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimizle Malatya’nın gastronomisi, tarihi ve kültürel anlamdaki zengin alt yapısının iç ve dış turizme kazandırılması çalışmalarına büyük bir destek sunmuş oluyoruz. Malatya’ya çekeceğimiz turistlerimiz, gezginlerimiz ve gurmelerimizle birlikte kentimizin turizm ve ekonomik potansiyelinin daha da hareketlenmesini sağlayacağız. Coğrafi İşaret Tescil Belgelerimiz hayırlı uğurlu olsun, esnaflarımıza da hayırlı ve güzel işler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnönü Üniversitesi yerli aşı için gönüllüleri bekliyor
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi yerli aşı için gönüllüleri ...
Malatya'da Memur-Sen'in yeni binası törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Malatya'da Memur-Sen'in yeni binası törenle hizmete ...
Kayısı Analitik Verim Tespit Proje Toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kayısı Analitik Verim Tespit Proje Toplantısı ...
Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı
İki il sınırında su gerginliği
YEREL HABERLER İki il sınırında su gerginliği
Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı Kaçan şahsın önce kıyafetleri, sonra kendisi bulundu
YEREL HABERLER Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden ...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Türkkan’a tepki
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Türkkan’a tepki
Kızılay Denetim Kurulu Malatya’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kızılay Denetim Kurulu Malatya’da incelemelerde ...
Memur-Sen Genel Başkanı: Vatan-millet edebiyatını yapanlar, şehit ailesinin mahremine küfrediyor
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı: Vatan-millet edebiyatını ...
Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın belirlenmesini istedi
YEREL HABERLER Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın ...
Down sendromlu çocuklar yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar yeteneklerini sergiledi
Yeşilyurt'ta "Siz değerlendiriyorsunuz" projesi ödül töreninde duygusal anlar yaşandı Çınar: “Büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta "Siz değerlendiriyorsunuz" projesi ödül ...
Muharrem İnce: "Muhalefetin kafası karışık, Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlar" "Yüksek maaşlı bürokrat alımı KPSS ile yapsınlar daha iyi"
YEREL HABERLER Muharrem İnce: "Muhalefetin kafası karışık, ...
Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar, birleştirsinler partileri o zaman
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar, ...
Malatya'da sonbahar ayrı güzel Beton binalar arasında kalan bahçelerde renk cümbüşü
YEREL HABERLER Malatya'da sonbahar ayrı güzel Beton binalar arasında ...
Battalgazi'de 7 sokağa 1.5 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Battalgazi'de 7 sokağa 1.5 milyonluk yatırım
Organ bağışı için çaba
YEREL HABERLER Organ bağışı için çaba
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Muharrem İnce: "Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız"
YEREL HABERLER Muharrem İnce: "Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye ...
Malatya’da 290 öğrenci için ‘Hafızlık Merasimi’ düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya’da 290 öğrenci için ‘Hafızlık Merasimi’ ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir ...
Sumudica: "Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı"
YEREL HABERLER Sumudica: "Başakşehir bugün kazanmayı hak eden ...
Erdinç Sözer: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
YEREL HABERLER Erdinç Sözer: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: 1-3
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.