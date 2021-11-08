Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında, 10 kilodan fazla kubar esrar maddesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ile Arguvan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, silah kaçakçılığı ve kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 10 kilo 380 gram kubar esrar, 4 adet çeşitli marka ve çaplarda tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 61 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 144 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 117 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet terazi, 2 adet sustalı bıçak ile 294 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 3 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

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