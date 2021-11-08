Malatya Amatör Futbol’da çekişme sürüyor

Malatya U 18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi’nde 4. hafta geride kalırken, gruplardaki geçen haftanın liderleri yine galip gelerek birinciliklerini sürdürdü.
U 18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle oluştu:
“Sanayi spor Pütürge gençlik: 23, Arguvan Belediyespor Alageyik spor: 01, Demir spor Darende spor: 23, Battalgazi Belediyespor Galata spor: 61, Malatyagücü Konak spor:17, Anadolu Selçuklu Telekom spor: 30, Kaldırım gücü M.şehir spor: 42, Beydağı spor Hekimhan Girmana: 32, Eski Malatya Karakavak spor:61, Orduzu spor Yeşilyurt Belediyespor: 08, Malatya fener spor Akçadağ anka: 3 0 hükmen.”
A grubunda Darendespor 12 puanla, B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 12 puanla, C grubunda ise Eski Malatya 12 puanla liderliğini sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.