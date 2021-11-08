Covid-19 nedeniyle organ bağışı oranı düştü

Covid19 pandemisi nedeniyle organ bağışı oranı yüzde 7’den yüzde 4’e düştü, Türkiye’de 25 bin 190 kişi organ bağışı bekliyor.

39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Transplantasyon Koordinatörlüğü öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Transplantasyon Koordinatörlüğü tarafından 39 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “Yaşamak güzel, yaşatmak da. Unutmayın, organ bağışı hayat akışıdır. Sağlığına kavuşmak isteyen hastaların bazen tek umudu olan organ bağışının önemi her geçen gün artıyor. Organ ve doku yetmezliği dünyada ve Türkiye’ de artarak devam eden bir sorun haline geldi. Organ bağışının amacı, organ veya doku yetmezliği sebebiyle sağlık sorunu yaşayan bir kişinin, organ ve doku nakli yapılarak hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmaktır. Ancak Covid19 nedeniyle bağış oranları yüzde 7’den yüzde 4’e düştü. Türkiye’de 25 bin 190 kişi organ bağışı bekliyor. Her yıl binlerce hasta organ nakli yapılamadığı için hayatları sonlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.