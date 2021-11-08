Öğrencilere sosyal-kültürel faaliyetler

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Malatya’nın Arguvan İlçesi’ndeki okulları ziyaret eden gençler, öğrencilerle çeşitli sosyalkültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi üyeleri, Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında Arguvan Atatürk İlkokulu ve Arguvan İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret edip çeşitli sosyalkültürel faaliyetler yaptı.

Çocuklarla çocuk olan ve çeşitli sosyalkültürel faaliyetler gerçekleştiren gençler, öğrenci çocukların geleneksel oyun öğrenmelerine de sebep oldular.

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