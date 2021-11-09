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Başkan Çınar, Yakınca deprem konutlarını inceledi Yakınca’ya yeni yaşam alanları inşa ediliyor

İHA

Başkan Çınar, Yakınca deprem konutlarını inceledi Yakınca’ya yeni yaşam alanları inşa ediliyor

Yakınca Mahallesinde yapımı süren Deprem Konutlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Deprem mağduru hemşehrilerimiz için Yakınca Mahallesinde yapımı süren Deprem Konutlarıyla birlikte bu bölgeye yeni bir yaşam alanı kurulmuş olacak” diye konuştu.
24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara teslim edilecek konutlar arasında yer alan Yakınca Mahallesi TOKİ Konutlarının bitme aşamasında olduğunu ifade eden Başkan Çınar, 22 blokta toplam 499 daireden oluşan konutların olduğu bölgede gerçekleşen çalışmalara Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm desteği verdiklerini söyledi.
Yeşilyurt’ta yapı stoklarının yenilenmesi ve depreme dayanıklı konut üretimin artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Yakınca’da ki TOKİ Konutlarının yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 veya 1,5 ay içerisinde tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edilecek olan buradaki konutlarımızın fiziki yapısı ve dış cepheleri tamamlandı, binaların şu anda çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Alt yapı, kilit taşı ve kaldırım gibi imalatlarda tamamlandıktan sonra aralık ayında burada yaşam başlayacak. İkinci etap ihalesi de 14 Aralık’ta yapılacak, bu evlerimizde buranın yan tarafında işyerleriyle birlikte toplamda 600 civarında bağımsız bölümden oluşuyor.24 Ocak depreminden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarından sonra başlayan konutlarımızla birlikte deprem mağduru hemşehrilerimize güvenli, depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlar teslim edilecek. Yeşilyurt’un en hızlı gelişen bölgelerinden olup, sağlam alt yapısıyla birlikte yapı stoklarının da fazla olduğu Yakınca bölgemizde yeni bir yaşam alanı daha kurulmuş olacak. Belediye olarak da konutlarımızın tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Konutlarımızın olduğu bölgede gerek yol açma ve genişletme gerekse de diğer taleplerin yerine getirilmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Konutların yapım aşamasında her şey planlandığı gibi ilerliyor, şimdiden Malatya’ya ve Yeşilyurt’a hayırlı olsun, emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Yakınca Deprem Konutları Proje Müdürü Oktay Ağan, konutların Aralık Ayı içerisinde teslim edileceğini söylerken, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ise konutların yanı sıra bölgede gerçekleşen tüm yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sundu.

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