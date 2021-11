Fırat Havvası'ndaki turizmin geleceği görüşüldü Turizm gelirlerinin arttırılmasına yönelik istişare

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Tunceli’de düzenlenen 2. Turizm Yönetişim Ağı İstişare Toplantısı'nda bölgedeki turizmin geliştirilmesi için istişarede bulunuldu.

Tunceli Yatırım Destek Ofisi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu katıldı.

“Fırat’ı Keşfet” bölgesel tanıtım markası kapsamında yapılan faaliyetlerin ele alındığı toplantı çerçevesinde, illerin turizmden elde ettikleri gelirlerin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak bölgenin turizm potansiyelinin artmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Yoğunlu, “Fırat Keşfet” sloganıyla başlattıkları Fırat Turu kapsamında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’ye yönelik turlar düzenlendiğini belirterek, “Fırat Turu projemiz kapsamında çok sayıda firma bize başvuruda bulundu. Başvuruları geçerli bulunan firmalarımız bölge illerimize trekking ve kültür turları düzenlediler. Gelen misafirlerimiz illerimizin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiler. Misafirlerimizin çoğu bölgemizi ilk defa ziyaret ettiler. Çok memnun kaldıklarını bize ilettiler. Bu da bizi çok memnun etti. İnşallah bundan sonra da paydaşlarımızla birlikte bölgemizin turizminin gelişmesine yönelik benzeri çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza projemizin hayata geçmesinde verdikleri destekler için teşekkür ediyorum."

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Fırat Turu projesinin bölge turizminin gelişmesi açısından çok başarılı bir proje olduğunun altını çizerek, projeye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Fırat Turu projesinin bölgeye gelen turist sayısının artmasına önemli katkılar sağlayacağının altını çizerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli’nin kendine has doğasıyla bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, 2022 yılında da bölge turizminin gelişmesine yönelik tüm paydaşlarla birlikte çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ise Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak FKA tarafından başlatılan Fırat Turu projesine her türlü desteği verdiklerini bundan sonra da yapılacak çalışmalara her türlü desteği vererek Bingöl’ün ve Fırat Bölgesinin turizminin gelişmesine katkı vereceklerini ifade etti.

